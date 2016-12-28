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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

El Bab şehidini 5 bin kişi uğurladı

28 Aralık 2016, Çarşamba 15:02
Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda 21 Aralık günü terör örgütü IŞİD militanlarının saldırısında şehit düşen bordo bereli 24 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Seydişehir İlçesi'ne bağlı Taraşçı Mahallesi'nde 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak'ın cenazesi, ailesinden alınan DNA örnekleriyle belirlendikten sonra dün akşam saatlerinde memleketi Konya'ya getirildi. Bugün morgdan alınan şehit Astsubay Okan Altıparmak'ın cenazesi, ailesi İstanbul'da oturduğu için dedesi İsmail Altıparmak'ın evine helallik alınması için götürüldü. Ardından Taraşçı Mahallesi meydanında tören düzenlendi. 

Ailesi İstanbul Üsküdar'da yaşayan şehit Altıparmak'ın, yaklaşık 1 hafta önce telefonla görüştüğü babası Yaşar Altıparmak'a, ''Şehit olursam, beni doğdum topraklara, memleketine defnedin'' dediği öğrenildi.

Törene, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, milletvekilleri, silah arkadaşları, asker ve sivil yetkililerle vatandaşlar katıldı. Törende şehit Okan Altıpanmak'ın, Deniz Kuvvetleri'nde Teğmen olan ikizi Oktay ile diğer kardeşleri İsmail, Onur ve Nur Altıparmak metin görünmeye çalıştı.

''MERMİLERLE YIKAMADILAR, KALLEŞLİKLE YIKTILAR''

Şehit babası emekli uzman çavuş Yaşar Altıparmak törende, oğlunun tabutunun başını gelip ağlayan yakınlarını, ''Dik duracağız. Ağlamak yok. Biz bir ölür, bin diriliz'' diyerek uyardı. 

Oğlunun Türk bayrağını dalgalandırması için her şeyini verdiğini söyleyen Yaşar Altıparmak, ''11 aydır, 12 aydır çarpıştı, mermilerle karşı karşıya kaldı. Mermilerle yıkamadılar, kalleşlikle yıktılar. Bayrağın dalgalanması için her şeyini verdi. Ürktüler, korktular, kaçtılar senden. Oğlum 7 düvele karşı durdu. Kanın yerde kalmayacak oğlum'' dedi. 

''KAR TANELERİNİ MELEKLER İNDİRİYORMUŞ OĞLUM, FİDANIM''

Kar yağışı altında yapılan cenaze töreninde şehit oğlunun tabutuna sarılan anne Neriman Altıparmak, ''Her bir kar tanesini melekler yanına indiriyormuş oğlum, fidanım. Kar taneleriyle melekler yanına geliyormuş. Her şehit ailesi gibi ben de seninle gurur duyuyorum annem. Hakkını helal et yavrum'' diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin babaannesi Emine Altıparmak da, torunu Okan Altıparmak'ın, şehit olmadan 3 gün önce telefonla aradığını belirterek, ''Babaanne ne yapıyorsun demişti. Ben de sobayı yaktım oturuyorum, yavrum dedim. Bize dua et demişti. Ben de sadece sana değil bütün vatanıma dua ediyorum dedim. Sonra dedesinin sesini duymak istedi ve dedesiyle konuştu'' diyerek torunuyla son konuşmasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak'ın cenazesi törenin ardından Taraşçı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA

Etiketler: şehit, el bab
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