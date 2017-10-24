Elazığ'da 15 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Elazığ Valiliği, terörle mücadele kapsamında 15 bölgede özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Elazığ Valiliği Alacakaya Gortil Yaylası, Herbite Yaylası, Arıcak Görese 1 ve 2. Bölge, Karakoçan-Gazdağı-Karaboğa Dağları Hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler Köyü batısı, Başak Yaylası, Karakoçan Velikan doğusu, Çatılı, Palu Akdağ, Haydar Yaylası ve Deştibotan Yaylası bölgelerine 29 Ekim-06 Kasım tarihleri arasında mülki amir izni olmadan girişlerin yasaklandığını duyurdu.

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