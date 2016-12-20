Elçiliğin sokağına Karlov'un ismi verilecek

Moskova'da Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Suriye toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da yapılan Suriye toplantısında Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un suikaste kurban gitmesiyle ilgili konuştu.

Lavrov; "Suikastin her detayını araştırmalıyız. Türkiye'nin olaya verdiği hızlı reaksiyondan dolayı minnettarız. Teröristlere aman vermemeliyiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları ise şu şekilde:

"En az Rusya kadar Türk halkı da çok üzgün. Yine hem Rusya hem Türkiye biliyor ki bu terör saldırısının hedefi ilişkilerimize zarar vermek ve son zamanlarda ulaştığımız tüm hedefleri yok etmektir. Rusya ve Türkiye buınun farkındadır ve buna müsaade etmeyeceğini de defalarca vurgulamıştır. Bu hain alçak terör saldırsının arkasında ne var kimler var bunu da açığa çıkarmak zorundayız. Bunu da birlikte başaracağız. Sayın Putin'in önerisini Cumhurbaşkanı Erdoğan tereddüt etmeden kabul etti ve uzmanlarınız Ankara'ya ulaştı veya ulaşmak üzere. Sizin ve bizim uzmanlarımız birlikte çalışacaklar. Bu terör saldırısın arkasında ne var açığa çıkaracaklar. Elbette Karlov'a yapılan bu terör saldırısının hesabı sorulacaktır. Ve kendisinin adını hem Ankara'da hem de yüreğimizde yaşatacağız. Büyükelçiliğin olduğu sokağın ismine de Karlov'un adını vereceğiz."