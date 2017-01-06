Elektrikler neden kesiliyor?

İstanbul ve çevresinde geçen hafta başlayan elektrik kesintileri, bu hafta da devam ediyor. Uzmanlar bu durumun sebepleri arasında kış saatine geçilmemesi ve elektrik üreten doğalgaz çevrim santrallerine gönderilen doğalgazdaki azalmayı gösteriyor.

İstanbul ve çevresinde geçen hafta başlayan elektrik kesintileri, bu hafta da devam ediyor. Uzmanlar kış saatine geçilmemesinden bu yana elektrik tüketiminin arttığını, bunun yanı sıra elektrik üreten doğalgaz çevrim santrallerine gönderilen doğalgazdaki azalmanın kesintilere yol açtığını söylüyor. İstanbul Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere, İstanbul Anadolu Yakası’nda ve Kocaeli, Gebze, Çayırova Organize Sanayi Bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri 3 Ocak itibariyle sona erdi. Fakat Pazartesi günü Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, elektrik verilemeyen günlerde Gebze’deki otomotiv firmalarının 300 milyon euronun üzerinde zarar ettiğini açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke de, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “TEİAŞ tarafından OSB yönetimlerine yapılan ‘Ulusal kaynaklı bir sorun yaşanması nedeniyle elektrik verilemediği’ yönündeki açıklamalarda sözü edilen ulusal kaynaklı sorun nedir?” diye sordu.

Kesintiler devam edecek

İstanbul’da yaşanan elektrik kesintilerinin ise bu hafta da aralıklı olarak devam edileceği öğrenildi. Dağıtım şirketleri BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul’daki elektrik kesintileriyle ilgili bilgilendirmeyi resmî sitesi üzerinden duyurdu. Geçen hafta yaşanan elektrik kesintilerinden sonra Enerji Bakanlığı geçen Perşembe günü yaptığı duyurularda, kesintilerin Anadolu’dan İstanbul’a gelen enerji iletim hatlarındaki kopmalardan dolayı olduğunu açıklamıştı. Bakanlık ayrıca geçen Cuma günü yaptığı açıklamada da, kesintilerin elektriğin yetersizliğinden dolayı olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Fakat uzmanlar, söz konusu kesintilerin elektrik üretimindeki ve iletim hatlarındaki yetersizlik olabileceği görüşünde birleşiyor.

Doğalgaz oranındaki azalma

Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu (EMO), elektrik santrallerine gönderilen doğalgaz oranındaki azalmanın, büyük şehirlerde elektrik kesintilerine sebep olduğunu savunuyor. Enerji Bakanlığı’nın 2015 yılı verilerine göre, Türkiye’nin toplam elektrik üretimin yüzde 38’i doğalgazdan karşılanıyor. 21 Aralık’ta ise Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), doğalgaz çevrim santrallerine verilen doğalgazı, konutlardaki gaz kullanımının artması dolayısıyla yüzde 90 oranında azalttığını açıkladı. Elektrik Mühendisler Odası (EMO) ise kalıcı yaz saati uygulamasına geçişin artan elektrik talebinde önemli rol oynadığı görüşünde. EMO araştırmasına göre Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) verileri, 2016’da toplam elektrik tüketiminin geçen yıla oranla 4,9 arttığını ortaya koydu. Kış saati uygulamasına geçmediğimiz bu Kasım ayında yaşanan elektrik tüketimi artışı ise, yüzde 6,5 ile son beş yılın rekor seviyesine ulaştı.

‘Çözüm, yenilenebilir enerji kaynakları’

Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, elektrik üretimindeki doğalgaz payı için, “Yüzde 38 kuşkusuz yüksek bir oran. Bu kaynaktaki bir sınırlamanın doğuracağı sonuç mutlak elektrik kesintileridir. Kalıcı çözüm, elektrik üretimindeki doğal gaz payını düşürmek” diyor. BBC’nin haberine göre, Türkyılmaz, elektrik üretimindeki doğal gaz payını düşürmenin yolunun, ithal kaynaklara olan payı azaltarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmekten geçtiğini belirtiyor.