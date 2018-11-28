"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Eleştirsek de AİHM kararı bağlayıcı

28 Kasım 2018, Çarşamba 01:10
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ: TÜRKİYE'NİN AİHM KARARLARINI ELEŞTİRME HAKKI OLSA DA “BU KARARLARA UYULMAYABİLİR” DENİLMESİ DOĞRU DEĞİL.

Türkiye AİHM’in yetkisini tanıdı

“Türkiye, kurucusu olduğu Avrupa Konseyinin belkemiğini oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin bir tarafıdır. Anayasanın 90/5 maddesi uyarınca adı geçen sözleşme ile iç hukuk kuralları arasında çatışma olur ise, bu sözleşmenin hükümleri uygulanır. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yargı yetkisini de tanımaktadır”

Uymamak hukuk devletine tepkidir

“Ceza Muhakemesi Kanununun 311/1-f maddesi uyarınca, AİHM’in kesinleşmiş kararları yargılamanın yenilenme sebebidir. AİHM kararlarına uyulmaması yönünde bir tutum ve söylem, Avrupa'ya veya bizim dışımızdaki uluslararası bir kuruluşa değil, doğrudan doğruya hukukla bağlı devlet, yani hukuk devleti ilkesine tepki olacaktır.”

***

Eleştirsek de AİHM bağlayıcı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ‘Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı’ kararına ilişkin açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği, ‘Türkiye’nin AİHM kararını eleştirme hakkı olmasına rağmen karara uyulmama ihtimalinden söz edilmesinin doğru olmayacağını’ belirtti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bizi bağlamaz. Karşı hamlemizi yapar işi bitiririz” dediği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı” kararıyla ilgili açıklama yaptı. TBB, Türkiye’nin AİHM’in Demirtaş kararını eleştirme hakkı olmasına rağmen bu karara uyulmama ihtimalinden söz edilmesinin doğru olmayacağını belirtti. TBB, Türkiye’nin AİHM kararına uymamasının “Avrupa ya da bizim dışımızdaki uluslararası bir kuruluşa tepki” anlamına değil “Hukuk devleti ilkeleri”ne tepki anlamına geleceğini ifade etti. TBB’nin AİHM kararıyla ilgili açıklaması şöyle:

Tarafı olduğumuz sözleşmenin hükümleri uygulanır 

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa’nın bir parçasıdır ve 1949 yılından bu yana Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurucusu olduğu Avrupa Konseyi’nin belkemiğini oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin bir tarafıdır. Anayasamızın 90/5 maddesi uyarınca adı geçen sözleşme ile iç hukuk kuralları arasında çatışma olur ise, tarafı olduğumuz bu sözleşmenin hükümleri uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurucusu olduğu Avrupa Konseyi’ne üye bütün devletlerin bireysel başvuru hakkını kabul ettiği yargı organı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargı yetkisini de tanımaktadır.

Bu tepki hukuk devleti ilkesine tepki olarak algılanır

Bu çerçevede Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 311/1-f maddesi uyarınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kesinleşmiş kararları yargılamanın yenilenmesi sebebidir. Türkiye Cumhuriyeti, Anayasamızın 2. maddesi uyarınca bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin en basit tanımı hukukla bağlı olan devlettir. Şu hâlde yukarıda sıraladığımız hukuk kuralları uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını eleştirme hakkı olsa da bu kararlara uyulmayabileceğinden söz edilmesi doğru değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmaması ‘Avrupa’ya veya bizim dışımızdaki uluslararası bir kuruluşa tepki’ olarak yorumlanamaz. Böyle bir tutum ve söylem, doğrudan doğruya hukukla bağlı devlet yani hukuk devleti ilkesine tepki olacaktır.”

 

Etiketler: aihm, hukuk, avrupa birliği
Okunma Sayısı: 447
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eleştirsek de AİHM kararı bağlayıcı
    📷

    Tahir Paşa Camii kütüphanesiyle örnek

    7 Ukrayna askeri Rusya tarafından tutuklandı

    67 bin çiftçi elektrik borçlusu

    Fosforlu boyalarla Kur’an ayetleri

    MGK toplantısı 5 saat sürdü: MGK bildirisinden önemli mesajlar...

    Soğan üreticileri rahatsız

    Hukuktan uzaklaştık

    Öğretmenler yıllardır mağdur

    Batman'dan acı haber geldi: 1 polis memuru şehit oldu

    ‘Sofradan 44 ekmek eksildi’

    Yoksulluk sınırı 6 bin 328 lira

    Kiralar esnafın belini büküyor

    ABD, YPG ile gözleyecek

    'İstanbul'daki anlaşma İdlib'de kötü sonuçları engelledi'

    Türkiye, Sancaktepe şehitlerini ebediyete uğurladı

    Yol yaparken tarihi köprüye zarar verdiler

    Esed rejimi Soçi mutabakatını ihlal etmeyi sürdürüyor: 1 çocuk yaralı

    Kaşıkçı cinayetine ilişkin arama yapılan villa kaçak çıktı

    TESK Genel Başkanı: Kira artışlarında enflasyon dikkate alınmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Eleştirsek de AİHM kararı bağlayıcı
    Faruk ÇAKIR

    Üç güzel haber
    Genel

    Yüzyılın iftirasını reddediyoruz ve sonuna kadar takipçisi olacağız
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kuzey Suriye’de yine neler oluyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Husûmet tohumlarına fırsat vermeyelim
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyaset ve idarede ölçü dindarlık değil; bilgi ve maharettir
    Sebahattin YAŞAR

    Ellerinizi en son ne zaman yıkadınız?
    Raşit YÜCEL

    Öğretmenim…
    Rifat OKYAY

    Çocukluk özentisinde saygı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.