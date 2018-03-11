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11 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Emekli hakim Karadeniz'in ölümüyle ilgili araştırma sürüyor

11 Mart 2018, Pazar 11:59
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz'in cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Mustafa Boztepe (25) yönetimindeki motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz'in (74) cenazesine, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapıldı.

Cenaze, otopsinin ardından oğlu Emre Karadeniz ve yakınları tarafından alınarak havalimanına götürüldü. Cenazenin yarın öğlen Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Oğmaca Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Bu arada, kazayla ilgili motosiklet sürücüsü Boztepe gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu morguna gelerek Karadeniz'in yakınlarına başsağlığı dileyen Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazayla ilgili olarak Alanya Başsavcılığı tarafından araştırmaların devam ettiğini söyledi.

Görgü şahitleri, olay yerindeki güvenlik kamerası ve MOBESE kamera görüntüleri ile ilgili araştırmaların sürdüğünü ifade eden Solmaz, "Olayla ilgili bir kişi gözaltında. Olayın meydana gelişi ve dolayısıyla ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Olayla ilgili çok yönlü araştırmalarımız devam ediyor. İleride ayrıca kamuoyuna da bilgi paylaşımı yapılacaktır." diye konuştu.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanıyken emekliye ayrılan Mehmet Orhan Karadeniz'e, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isterken Mustafa Boztepe'nin kullandığı motosiklet çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Karadeniz, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Karadeniz'in, Sivas olayları, Danıştay saldırısı, Hizbullah ana davası, çeşitli suikast davaları gibi birçok dosyaya baktığı öğrenildi.

AA

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