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13 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Emekli Korgeneral Pekin: Kaşıkçı olayının planlayıcısı MOSSAD

13 Ekim 2018, Cumartesi 17:44
Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Em. Korg. İsmail Hakkı Pekin, 2 Ekim girdiği Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu’nda ‘kaybedilen’ gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında planlayıcının İsrail gizli servisi MOSSAD olduğunu söyledi.

Milliyet yazarı Tunca Bengin’e konuşan Pekin, “Bu olay planlı programlı, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik bir tuzak. Nasıl Mısır’la Türkiye arasındaki dostluk bozulduysa, Suudi Arabistan’la Türkiye arasındaki dostluğu bozmaya çalışıyorlar. Bu büyük bir istihbarat operasyonu ve başında da MOSSAD var. Yani bu kadar açık verilmesini planlayan MOSSAD. Suudi servisi de onların oyununa geldi. Çünkü bu işi böyle halletmeye gerek yok, başka türlü de yapabilirlerdi. Rus istihbaratı Çeçenleri İstanbul’da öldürmedi mi? İran istihbaratı da yaptı. Suudi servisi de yapabilirdi. Adam zaten dolaşıyor. Bir şekilde ortadan kaldırırlardı, kaçırırlardı. Yani konsolosluğa girmesine neden yoktu. Hatta konsolosluğun dışında bir yerde kaçırırlar, orada da sorgularlardı” dedi.

 

Haber Merkezi

Etiketler: Suudi Arabistan, Türkiye, Cemal Kaşıkçı
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