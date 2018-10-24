Emeklilikte Yaşa Takılanlar Önergesi Reddedildi

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının tespitiyle ilgili araştırma önergesi Meclis Genel Kurulu'nda reddedildi.

TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunda İyi Parti’nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunlarının çözümü ve işsizliğin önüne geçilerek yeni istihdam olanaklarının oluşturulması amacıyla verdiği araştırma önergesi reddedildi. Önergenin oylamasında AKP ret oyu verirken, MHP çekimser kaldı. Araştırma önergesinin TBMM'de görüşülmesine AKP’li milletvekillerinden 135 ret oyu gelirken; CHP, HDP, MHP, İyi Parti’den 145 milletvekili kabul oyu vermişti. Önergenin kabulü muhalefetin başarısı olarak kabul edilmişti ancak İyi Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Mv. Yavuz Ağıralioğlu tarafından Meclis araştırması açılmasına yönelik önerge AKP'nin ret oyu vermesi ve MHP'nin çekimser kalması sonucu TBMM'de reddedildi. İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun verdiği önergeye CHP, İYİ Parti ve HDP’li vekillerin yanısıra MHP’liler de lehte oy vermiş, MHP desteği olmayınca, AKP’nin oyları önerinin reddedilmesi için yetersiz kalarak, önerge Meclis gündemine taşınmıştı. T24

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