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15 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Emeklilikte yaşa takılanlara Türk-İş'ten destek

15 Ekim 2018, Pazartesi 12:33
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, "Bizim için emeklilikte yaşa takılanlar sorununun çözülmesi, asgari ücretin yükseltilmesi ve KİT'lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınması kadar önemli." dedi.

24 Haziran'da yapılan seçimler öncesi bazı siyasi partilerin seçim beyannamesinde yer verdiği emeklilikte yaşa takılanlar sorunu, bazı milletvekillerinin verdiği kanun teklifleriyle gündemdeki yerini koruyor.

Prim gün sürelerini doldurmalarına rağmen yaş şartına takıldıkları için emekli aylığı almaya hak kazanamayanlara bir destek de Türk-İş'ten geldi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1999'dan sonra sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişikliklerle emeklilik için gerekli yaş kademesinin yükseltildiği ve emekli aylığı bağlanmasının geciktirildiğini söyledi.

"Yaklaşık 500 bin kişiyi etkiliyor"

Bugün sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişinin yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamadığına dikkati çeken Ergün Atalay, şunları kaydetti:

"Emeklilikte yaşa takılanların durumu toplumsal bir soruna dönüşmüş durumda. Bu kapsamda kaç kişinin olduğu net olarak bilinmiyor ama bizim hesaplamalarımıza göre yaklaşık 500 bin kişiyi etkiliyor. Türk-İş olarak, toplumsal bir soruna dönüşen bu konunun çözüme kavuşturulması için siyasi partilerin ve bazı milletvekillerinin ortaya koyduğu iradeyi destekliyoruz."

"Tüm partilerin el birliğiyle çözülmeli"

Atalay, emeklilikte yaşa takılan birçok kişinin ekonomik yönden mağduriyet yaşadığını vurgulayarak, bu kişilerin ilerleyen yaşları gerekçe gösterilerek bazı işverenlerce tercih edilmediğine işaret etti.

Yaşanan mağduriyetlerin görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını ifade eden Ergün Atalay, "Bizim için emeklilikte yaşa takılanlar sorununun çözülmesi, asgari ücretin yükseltilmesi ve KİT'lerdeki taşeron işçilerin kadroya alınması kadar önemli. Bu sorun, Meclisteki tüm partilerin el birliğiyle vakit kaybedilmeden çözülmeli. Biz Sosyal Güvenlik sistemine yük olunmadan bir formül geliştirileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: emeklilik, yaş, Türk-İş, kadro, asgari ücret
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