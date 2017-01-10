Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma çıktı!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Gaziantep Valiliği, açıklama yaptı. Valilik bir teröristin öldürüldüğü, bir polisin de hafif şekilde yaralandığını belirtti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15.23 sıralarında peş peşe silah sesleri gelince bölgeye takviye ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gaziantep'te 2 teröristin Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi. Teröristlerden biri çıkan çatışmada olay yerinde öldürüldü. İkinci terörist ise yakalandı.

Gaziantep Valiliği, emniyet müdürlüğüne yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada bir teröristin öldürüldüğü, bir polisin de hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Gaziantep Valiliği'nin açıklaması şöyle: "İlimizde bugün saat 15.20 sularında İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına silahlı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıya polis noktasında görevli polis memurlarımızca anında karşılık verilmiş ve saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Bu menfur saldırıda bir (1) Polis Memurumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Hastanede tedavi altına alınan polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralı polisimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Emniyet teşkilatımıza ve şehrimize geçmiş olsun. Emniyet birimlerimizce söz konusu saldırıya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."