Emniyet ve AKP İl Başkanlığına saldıran terörist yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AKP İl Başkanlığına lav silahıyla düzenlenen saldırılarda yer aldığı iddiasıyla aranan teröristin yakalandığı bildirildi.

Tekirdağ'da yakalanan terör örgütü üyesi Şerif Turunç'un dün Esenyurt'ta polis ekibine yönelik silahlı saldırıyı da gerçekleştiren kişi olduğu belirlendi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve AK Parti İl Başkanlığı binalarına önceki gün art arda lav silahlarıyla saldırı düzenleyen teröristi Tekirdağ'da yakalandı. DHKP-C terör örgütü üyesi Şerfif Turunç'un tek atımlı lav silahlarıyla düzenlediği saldırıların ardından dün Esenyurt'ta polis ekiplerine ateş açan kişi olduğu belirlendi. Polis teröristin geride bıraktığı lav silahlarında parmak izlerine rastlamış saldırganın kimliğini belirlemişti. Turunç'un yakalandığınında üzerinde suikast silahı olarak bilinen Glock marka bir tabancanın bulunduğu bildirildi. AA - DHA

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