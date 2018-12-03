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Emniyet ve jandarmaya motosiklet takviyesi

03 Aralık 2018, Pazartesi 14:36
İçişleri Bakanı Soylu, emniyet birimlerine 224 ve jandarmaya 60 motosiklet teslim ettiklerini belirterek, "Trafik hizmetlerinde tüm Türkiye'de kullanılan araç sayısı 6 bin 242 olup, bunun bin 568 tanesi, yani yaklaşık yüzde 25'i motosiklettir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Trafik Motosikletleri Teslim Töreni'ne" katıldı.

Soylu, trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınan 284 motosikletin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın emrine tahsis edildiğini söyledi.

Bir birey olarak Türkiye hayali, İçişleri Bakanı olarak da ulaşmak istediği bir hedefi olduğunu aktaran Soylu, "Hedefim, hiç kimsenin, her ne sebeple olursa olsun burnunun kanamadığı, eline iğne dahi batmadığı bir Türkiye tablosuna ulaşmaktır. Ne terörle, ne bir kavgayla, ne bir trafik kazasıyla, ne de başka bir sebeple... Herkesin dikkatli, tedbirli olduğu, güvenlik kurallarına uyduğu, elbette ki devletin üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz şekilde yerine getirdiği; en son güvenlik teknolojilerinin kullanıldığı; insan hayatı söz konusu olduğunda ne devlette ne de insanın kendisinde bir ihmalin olmadığı bir Türkiye hayal ediyorum." diye konuştu.

Soylu, Ankara'da arka kapağı açık şekilde seyreden kamyonun ölümüne yol açtığı üniversiteli kızın durumunu hatırlatarak, "Basit hatalar, basit ihmaller diyoruz ama giden can, asla basit değil. Allah kimseye vermesin, kimseyi böyle imtihan etmesin. İhmal basit, ama anne babanın yüreğindeki yangın basit değil. Dışarıya çıksa belki dünyayı yakar. İşte onun için, insan hayatına mal olacak hiçbir şeyi ihmal edemeyiz, etmemeliyiz. Biz bu duygu ve bu motivasyonla çalışıyoruz. Hükümet olarak, İçişleri Bakanlığı olarak, insan hayatının söz konusu olduğu her durumda hem aldığımız tedbirleri, hem de kapasitemizi arttırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Trafikte kimse efsunlu değil"

Bakan Soylu, bugüne kadar trafik konusunda attıkları küçük büyük her adımdan mutlaka bir netice aldıklarını, bir kazayı önlemiş ve bir can kaybının önüne geçmiş olmayı kazanım olarak gördüklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de kazaların en çok yaşandığı ilk 20 noktada aldığımız tedbirlerle, geçmiş bayramlarda bu noktalarda yaşanan ortalama can kaybını yüzde 10'dan yüzde 1'e indirdik. Maket trafik polisi uygulamasında, kullandığımız yerlerdeki kazalarda yüzde 17,5 azalış elde ettik. Otoyollarda ortalama hız koridoru uygulamasına geçtik. Bu uygulamaya geçtiğimiz ilk bir yıl verilerine göre otoyollarda geçen yıla oranla araç yoğunluğu yüzde 26 artmasına rağmen kazalarda yüzde 7, can kayıplarında yüzde 6 azalış elde ettik. Trafik meselesinde kimse efsunlu değil.

Artık bu acıları yaşamayalım. Emniyet kemeri takmak, dünyanın sonu değil ama emniyet kemeri takmamak hayatın sonu olabilir. Bugün dünya engelliler günü. Engelleri vatandaşlarımızın çoğu, maalesef trafik kazaları yüzünden engelli hale geldi. Bazı insanlar emniyet kemeri takınca sıkıldığını söylüyor. Allah göstermesin, herhalde ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum olmak kadar sıkıcı değildir. Biz bir gayret içindeyiz ve bu gayreti gösterirken bütün vatandaşlarımızı yanımızda görmek, yanımızda hissetmek istiyoruz."

 

AA

Etiketler: Türkiye, emniyet, polis, jandarma, trafik
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