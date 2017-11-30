"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Emrah Serbes hakkında istenen ceza belli oldu

30 Kasım 2017, Perşembe 17:30
İzmir-Aydın otoyolunda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes'in neden olduğu kazaya ilişkin soruşturmayı tamamlayan Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının, dava açılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği fezlekede, Serbes için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Eylül'de İzmir-Aydın otobanında Emrah Serbes'in arkadan çarptığı otomobilde aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Dava açılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen fezlekede, Emrah Serbes'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçunu işlediği vurgulanarak bu kişinin TCK'nın 85/2 maddesi gereği cezasının artırılarak üst sınır olan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Fezlekede, kazanın meydana gelişini gösteren olay yeri tespit tutanakları, Serbes'e ait doku ve kan örneklerinin sonuçlarını içeren adli tıp kurumu raporları ile görgü tanıklarının ifadeleri de yer aldı.

Kenan Doğru da sanık

Fezlekede, kaza sırasında Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını iddia eden arkadaşı Kenan Doğru için de TCK'nın 270. madde gereğince "suç üstlenmek"ten 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yapacağı incelemenin ardından fezlekenin iddianameye dönüştürülerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesi bekleniyor.

AA

Etiketler: emrah serbes
Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    275. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa’da Müslüman nüfus yükseliyor

    Millî kalecinin duâsı ‘adalet’

    Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında bir açıklama da Bahçeli'den

    Zarrab - Ahmedinejad bağlantısı

    FİFTY-FİFTY teklif etti

    1990'dan bu yana ilk kez gözlemlendi

    Eski Danıştay görevlilerine operasyon

    Afrin'e sınır olan Kilis'e askeri sevkiyat

    Avrupa Parlamentosu'ndan Suudi Arabistan ile ilgili flaş karar

    ''Şimdi bir adımımız kaldı, bir adım''

    Başbakan Yardımcısı Işık'tan 'Reza Zarrab' açıklaması

    180 komando, El-Bab'a uğurlandı...

    Londra'nın Müslüman Başkanı Han'dan Trump'a: Paylaşımını sil ve özür dile

    Gram altın 170 lira mı olacak?

    'Hiçbir tereddüt göstermeden oralara gireriz'

    'İntihar' bölge medyasında geniş yer buldu

    AİHM'den CHP'nin ''referandum'' başvurusu hakkında karar

    13 yılda 800 milyona yakın kişiyi işsiz bırakabilirler!

    Yarın ilk toplantı gerçekleşecek: Asgari ücret nasıl belirleniyor?

    Dünya Kupası'nda kura heyecanı başlıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    85 yaşında hücre hapsinde
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Türbülans
    M. Latif SALİHOĞLU

    TRT Kürdî’nin Bediüzzaman yaklaşımı
    Genel

    "Bu süreç kötü bir yere gidiyor"
    H. Muharrem OKUR

    Medrese-i Yusufiye’den mektuplar
    Genel

    Hava Kuvvetlerine eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!
    Ahmet BATTAL

    “ABD versus Türkiye” mi?
    Genel

    ''Şimdi bir adımımız kaldı, bir adım''
    Genel

    AİHM'den CHP'nin ''referandum'' başvurusu hakkında karar
    📷
    Genel

    Allah’ın kulu; Aliya İzzetbegoviç

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.