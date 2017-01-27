En acil ihtiyaç adalet

Başbakan Binali Yıldırım, “Adalet devletin temeli, adalet olmayınca hiçbir şey olmaz. Onun için ülkemizin en acil konusu, adalete hak ettiği itibarı kazandırmaktır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, ‘Adli Veri Bankası Tanıtım Töreni’nde yaptığı konuşmada, yargı alanında son yıllarda reform niteliğinde birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini ancak algıdaki düzelmenin yapılanlarla orantılı olmadığını belirtti. Yıldırım, bugün adliye saraylarının, bulundukları il ve ilçenin en gösterişli ve itibarlı binaları haline geldiğini belirterek, "Adalet devletin temeli, adalet olmayınca hiçbir şey olmaz. Onun için ülkemizin en acil konusu, adalete hak ettiği itibarı kazandırmaktır" diye konuştu.

Geç gelen adalet, adalet değildir

Yargıyla ilgili şanssızlıkların olduğunu anlatan Yıldırım, Erzincan'da başlayan sonra büyüyen, kamu vicdanını yaralayan birtakım gelişmelerin yargıyla ilgili yeni bir reformu gündeme getirdiğini belirtti. Yıldırım, amaçlarının, yargıdaki etnik yapılanmayı, adam kayırmacılığını ortadan kaldırma ve ‘Adalet mülkün temelidir’ prensibini hakim kılmak olduğunu söyledi.

Mağduriyetleri önlemek görevimiz

Hazırlanan mekanizmayla itiraz yapılabileceğini aktaran Yıldırım, "Yargılama yolunu açmış oluyoruz, ama bu ülkeyi yıkmaya çalışanlar, tekrar sağdan soldan, arka kapıdan içeri giremezler. Ola ki tek tük kazaya kurban gidenler olabilir, mümkündür, bunların mağduriyetlerini önlemek hukuk devleti olarak da bizim görevimizdir. Bunun için bütün hukuki mekanizmaları eksiksiz çalıştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu. Merhamet duygusu ya da intikam duygusuyla değil adaletle muamele edeceklerini belirten Yıldırım, “Adaletin gecikmeden tecellisi için bütün imkanları seferber etmemiz lazım." dedi.