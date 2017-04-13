En büyük eksik adalet

Yeni Asya Mersin Hizmet Merkezinin bu hafta (8 Nisan Cumartesi) konuğu Prof Dr. Ahmet Battal idi. Prof Battal, ‘Halifelik ve Adalet’ konulu konuşmasında, imanın üç esası (Tevhid, Haşir ve Nübüvvet) konusunda eksiklerimiz olmasına rağmen, en büyük eksikliğimizin dördüncü esas olan, Adalet’te olduğunu söyledi.

“Kur’ân’ın iman dersinin Adalet ile ilgili boyutunda çok ciddî noksanlarımız var” diyen Prof. Battal: “Aklımıza zaman zaman şu soru gelebilir. Müslümanlık doğruysa, bu Batılılar İslâmiyeti öğreniyor ve okuyorsa niye Müslüman olmuyorlar?.. Niye olsunlar ki, bakıyorlar Müslümanlara, birbirini kesen mi istersin, birbirini kardeşlikten tard eden mi istersin. Perişan halimizi görünce uzaklaşıyorlar ve böyle düşünmekte aslında haklılar, Müslümanlar temsil kabiliyetini çoktan kaybetmişler, İşte o temsil kabiliyetini yeniden kazanmak için Risale-i Nur’daki, Adalet-i Tamme ve Adalet-i Hakikiye dersi ile yeniden Kur’ân’ın parlak esaslarını insanlığa göstermemiz lâzım. Bunu yapacak olan da Risale-i Nur’dur ve Risale-i Nur bu özelliği ile, Hz. Hasan’ın yarım kalan hilafetini kıyamete kadar götürecek, bir şahıs eserdir” diyerek sözlerini tamamladı. Mersin - Hüseyin Küçükoğlu

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