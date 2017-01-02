En çok ev hanımları şikâyetçi: İzdivaç programları hakkında RTÜK’e rekor şikayet!

İzdivaç programları rekor şikayet aldı. RTÜK Raporuna göre, evlilik programları bir ay içinde 11 bin 523 şikâyet alarak rekor kırdı.

RTÜK’ün son raporuna göre bir ay içinde 11 bin 523 şikâyet arasında yine evlilik programları rekor kırdı. İzleyicilerin bu programlan şikâyet ederken, “Türkiye’de ve dünyada zulüm varken, böyle saçma programlarla insanları uyutmasınlar”, “6 yaşındaki çocuğum evlenmek istiyor”, “Türbanlı kızları çıkarmışlar, İslami obje kullanıyorlar, dinimizi yanlış tanıtıyor” ifadelerini kullanmaları dikkat çekti. RTÜK ise evlilik programlarının bu kadar çok şikâyet edilmesini “Ahlaki ve toplumsal değerler üzerinde oluşturduğu erozyon konusunda toplumda oluşan mutabakat” ile açıklıyor.

En çok ev hanımları şikâyetçi

RTÜK, televizyon yayınları ile ilgili şikâyetleri değerlendirdiği son Vatandaş Bildirimleri Aylık Raporu’na göre üst kurula toplam 11 bin 523 şikâyet iletildi. Ancak bu rakam ekim ayı rakamından yüzde 33 daha az. Ev hanımları yayınlardan en şikâyetçi olan grup. Ancak şikâyetçilikte ev hanımlarını üniversite öğrencilerinin takip etmesi dikkat çekti. En çok şikâyet alan evlilik programı Star TV’de yayımlanan “Zuhal Topal’la” adlı yayın oldu. Bunu, Show TV’de yayımlanan “Evleneceksen Gel” (Seda Sayan), Atv’de yayımlanan “Esra Erol’da” ve Kanal D’de yayımlanan “Kısmetse Olur” programları takip ediyor. Rapora göre, sadece evlilik programları değil, genel olarak televizyon kanallarında yayımlanan programların içerikleri Türk aile yapısına ve kültürel değerlerine aykırı bulunuyor.

Konuyla ilgili haber ve makaleler:

İzdivaç programlarının foyası ortaya çıktı

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/izdivac-programlarinin-foyasi-ortaya-cikti_384368

“Evlilik programlarının kaldırılması için savcıları göreve çağırıyoruz”

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/evlilik-programlari-kaldirilsin_111320

Evlilik programları çığrından çıktı

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/evlilik-programlari-cigrindan-cikti_383941

Dinde ve dindarlıkta denklik...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/dinde-ve-dindarlikta-denklik_413324

Evli, dindar, mutsuz; ama nedeeen?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/zeynep-cakir/evli-dindar-mutsuz-ama-nedeeen_402789

“Dindar flört”

Dünyevîleşme, önce meşrûlaştırma ile başlayan bir süreçtir.

Kişinin temel dinamikleri, vicdanı insanı tutarken zamanla heva ve arzulara giydirilen kılıflar, meşrûlaştırma operasyonları yavaş yavaş vicdanları rahatlatmakta medenileşen (!) ve güya çağdaşlaşan dünyada normalleşmeler başlamakta ve dindar kesim de, bu sürece hemence ayak uydurmaktadır.

Tahrip kolay olduğundan, nefis ve haz eksenli hayatlara insan kolayca uyum sağlamakta ve ehl-i dünya ile pek derin bir mesafe olan aralık kolayca kapanıvermektedir. Zira zındıkların bütün mesaisi bunun üzerinedir.

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http://www.yeniasya.com.tr/yasemin-yasar/dindar-flort_392740

“Dindar flört” (2)

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http://www.yeniasya.com.tr/yasemin-yasar/dindar-flort-2_393570