"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

En çok terörü konuştuk

01 Şubat 2017, Çarşamba
Türkiye’de 2017 yılının ilk ayında gündemin öne çıkan başlıkları belli olurken, Ocak ayında en çok terör ve şehit haberlerinin konuşulduğu tesbit edildi.

Medya Takip Ajansı Interpress ‘Türkiye gündemi’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Elde edilen verilere göre başta IŞİD ve PKK terör örgütlerinin yaptığı saldırılar olmak üzere ülkemizde meydana gelen terör olayları ve şehitlerimizle ilgili yazılı basına 85 binin üzerinde haber yansıdığı tesbit edildi. Ülkenin gündeminin değiştirildiğini belirten CHP vekilleri de yaptıkları açıklamalarda ‘ülkenin esas gündemi başkanlık değil terör. Bu sorun acilen çözülmeli’ demişti. 

Anayasa paketi haberleri de ön planda

Geçtiğimiz ay mecliste görüşmeleri başlayan ve yaşanan büyük tartışmalardan sonra kabul edilen Anayasa Değişikliği ile ilgili yazılı basında 16 binden fazla haber yayınlandığı belirlenirken, yasa gereği halkın onayına sunulması gereken ve ne zaman yapılacağı tartışmaları ile gündemde olan referandum hakkında ise 13 binden fazla haber çıktığı tespit edildi. Anayasa paketi içinde yer alan Başkanlık Sistemi ile alâkalı da yazılı basında 5 bini aşkın haber yer aldığı belirlendi.

OHAL ve Astana da gündemde

Türk Silâhlı Kuvetleri’nin terör örgütlerine yönelik olarak başlattığı ve halen devam eden ‘Fırat Kalkanı’ harekâtında 2 bin 477 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyon hakkında yazılı basına 5 binin üzerinde haber yansıdığı belirlendi. Yaşanan terör olayları ve yapılan tasfiyelerin devam etmesi nedeniyle üç ay daha uzatılan Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması tartışılmaya devam ederken, OHAL hakkında yazılı basında 5 bine yakın haber yer aldığı tesbit edildi. Kazakistan’ın Astana şehrinde Türkiye ve Rusya öncülüğünde düzenlenen Suriye’de kalıcı barış sağlanması konusundaki görüşmeler de Türkiye gündeminde 3 bine yakın haberle yer buldu. 

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MGK toplantısı sonrası açıklama geldi

    En çok terörü konuştuk

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Suriye'de çözüm görüşmeleri ertelendi

    Kılıçdaroğlu: Dünya bizimle alay mı etsin?

    142 yıla kadar hapis istendi

    Reina saldırısında yeni gelişme: Ses kaydı ortaya çıktı

    Köpeğin üzerini montuyla örten işçiye altın, takdir belgesi ve mont

    ''Trump haklı, bu mükemmel bir fikir''

    5 yaşındaki Müslüman çocuğa kelepçe

    HDP sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı

    Ortaköy saldırısında 14 tutuklama talebi

    Terör örgütü YPG'ye ABD zırhı

    Kardak çevresinde sıcak anlar!

    DP'li Şencanbaz, Demokrat Parti'nin neden ''hayır'' dediğini açıkladı

    Beyoğlu'nda yangın paniği!

    İngiltere'de Trump krizi devam ediyor

    Feyzioğlu'ndan 'anayasa değişikliği' ile ilgili çarpıcı açıklamalar

    2 kilometrelik yer sofrası kuruldu

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Bininci kez Ayasofya
    Genel

    MGK toplantısı sonrası açıklama geldi
    Faruk ÇAKIR

    Sonunda pişman olacaklar
    Cevher İLHAN

    Referandum sürecinde “taraflılık”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB’ye direniş reformlarla aşılır
    Raşit YÜCEL

    Zübeyir Gündüzalp’in hassasiyeti
    Mücahit ÇAKIR

    Trump’ın “Müslüman yasağı” Müslümanlara yarar
    Orhan GÜLER

    “İki yüzyıllık parlamenter sistem deneyimi yok ediliyor”
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Gönenli Hoca ve Bediüzzaman Hazretleri
    Rifat OKYAY

    Bugünlerde neden daha fazla Risale okunmalıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.