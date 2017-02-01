En çok terörü konuştuk

Türkiye’de 2017 yılının ilk ayında gündemin öne çıkan başlıkları belli olurken, Ocak ayında en çok terör ve şehit haberlerinin konuşulduğu tesbit edildi.

Medya Takip Ajansı Interpress ‘Türkiye gündemi’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Elde edilen verilere göre başta IŞİD ve PKK terör örgütlerinin yaptığı saldırılar olmak üzere ülkemizde meydana gelen terör olayları ve şehitlerimizle ilgili yazılı basına 85 binin üzerinde haber yansıdığı tesbit edildi. Ülkenin gündeminin değiştirildiğini belirten CHP vekilleri de yaptıkları açıklamalarda ‘ülkenin esas gündemi başkanlık değil terör. Bu sorun acilen çözülmeli’ demişti.

Anayasa paketi haberleri de ön planda

Geçtiğimiz ay mecliste görüşmeleri başlayan ve yaşanan büyük tartışmalardan sonra kabul edilen Anayasa Değişikliği ile ilgili yazılı basında 16 binden fazla haber yayınlandığı belirlenirken, yasa gereği halkın onayına sunulması gereken ve ne zaman yapılacağı tartışmaları ile gündemde olan referandum hakkında ise 13 binden fazla haber çıktığı tespit edildi. Anayasa paketi içinde yer alan Başkanlık Sistemi ile alâkalı da yazılı basında 5 bini aşkın haber yer aldığı belirlendi.

OHAL ve Astana da gündemde

Türk Silâhlı Kuvetleri’nin terör örgütlerine yönelik olarak başlattığı ve halen devam eden ‘Fırat Kalkanı’ harekâtında 2 bin 477 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyon hakkında yazılı basına 5 binin üzerinde haber yansıdığı belirlendi. Yaşanan terör olayları ve yapılan tasfiyelerin devam etmesi nedeniyle üç ay daha uzatılan Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması tartışılmaya devam ederken, OHAL hakkında yazılı basında 5 bine yakın haber yer aldığı tesbit edildi. Kazakistan’ın Astana şehrinde Türkiye ve Rusya öncülüğünde düzenlenen Suriye’de kalıcı barış sağlanması konusundaki görüşmeler de Türkiye gündeminde 3 bine yakın haberle yer buldu.