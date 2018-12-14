"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

En fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de

14 Aralık 2018, Cuma 17:33
Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) dünya üzerinde 251 gazetecinin hapiste olduğunu açıkladı. CPJ, Türkiye’de devlete karşı suçlama ile hapse atılan gazeteci sayısının 68 olduğunu belirtti.

Dünya üzerinde 251 gazeteci demir parmaklıkların arkasında. ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından hazırlanan yıllık araştırma dünyadaki tutuklu gazetecilerin durumu gözler önüne serdi. Rapora göre Türkiye hapisteki gazeteciler konusunda en kötü karneye sahip ülke olmayı sürdürüyor. Türkiye’de 68 gazetecinin devlet karşıtı suçlamalarla hapiste olduğu belirtiliyor. Türkiye’de basına yönelik baskının darbe girişimi sonrasında arttığına dikkat çekiliyor. 100’den fazla basın kuruluşunun kararname ile kapatıldığı belirtiliyor. Rapora göre Türkiye, Mısır ve Çin’deki toplam tutuklu sayısı dünya üzerindeki tutuklu gazetecilerin yarısından fazlasına tekâbül ediyor. Hapiste olan gazetecilerin yüzde 70’inin terör gruplarına destek vermek gibi hükümet karşıtı eylem suçlaması ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor. 

Çin’de 47, Mısır’da 25 gazeteci tutuklu

Çin’de tutuklu gazeteci sayısının 47, Mısır’da 25 olduğu bilgisi raporda yer alıyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi sonrası basın hürriyeti konusunda gözlerin çevrildiği Suudi Arabistan’da 16 gazetecinin tutuklu olduğu aktarılıyor. Rapora göre dünya üzerinde tutuklu gazetecilerin sayısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 8’lik bir düşüş var. Geçen sene tutuklu gazetecilerin sayısı 272 kişi olarak kayıtlara geçmişti. DW’nin haberine göre, raporda kaybolan ve devlet dışı aktörler tarafından alıkonan gazeteciler yer almıyor. Komite, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da onlarca gazetecinin kayıp veya kaçırılmış olduğuna dikkat çekiyor. CPJ’nin raporunda yalan haber dolayısıyla hapse atılan gazetecilerin durumuna da dikkat çekiyor. Yalan haber sebebiyle tutuklanan gazetecilerinin sayısının, 2018 yılında 28’e çıktığı belirtiliyor. Bu rakamın iki yıl önce 9 olduğunun altı çiziliyor. “Yalan haber” konusunda retorikte başı ABD Başkanı Donald Trump’ın çektiğine dikkat çekiliyor. Trump, kendisini eleştiren gazetecileri sıkça yalan haber yapmakla suçluyor.

Basın kartı almak zorlaşırken, iptali kolaylaştı

Basın kartlarına ilişkin yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı. İptalleri kolaylaştıracak maddeler eklendi. Basın kartlarına ilişkin usûl ve esasların değiştirildiği yönetmelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmî Gazete’de yayımlandı. Evrensel’in aktardığı habere göre yeni yönetmelikte kartın iptali kolaylaştırıldı. Yönetmeliğin iptalle ilgili kısmına “Millî güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunması veya bu tür davranışları alışkanlık edinmesi” maddesi eklendi. Yönetmelikte ayrıca meslekle ilgili bir lisans veya lisansüstü programından mezun olanlar için basın kartı alma süresi altı aya indirildi. Diğer lisans veya meslekle ilgili bir ön lisans programından mezun olanlar için basın kartı alma süresi dokuz ay, ön lisans mezunları için 12 ay ve lise mezunları için on sekiz ay olarak belirlendi. 

Etiketler: Türkiye, basın, medya, hürriyet, hukuk, gazeteci
Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de

    En büyük sorun: Liyakatsizlik

    Uzmanlardan Marmaray uyarısı

    İnşaat sektöründe işler yolunda gitmiyor

    Soylu'dan PKK çıkışı: Bu coğrafyayı bu pisliklerden temizleyeceğiz

    BM: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı soruşturması yeterli değil

    Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

    750 milyon kişi bulunduğu ülkeden memnun değil

    ABD: Myanmar'daki Müslümanlar soykırım yaşadı

    Bakan Turhan: Tren kazası sinyalizasyon hatasından olmadı

    Veliaht Prens imajını düzeltmek için İsrail ile anlaşacak iddiası

    The Economist: Erdoğan yeni düşmanlar oluşturmak zorunda

    Musevi kökenli Müslüman yazar: İslam hayatın her yerinde olmalı

    Erdoğan'dan Münbiç'e operasyon sinyali

    Muhsin Yazıcıoğlu davasında dosyaları birleştirme kararı

    Terör suçundan hüküm giyenler basın kartı alamayacak

    Soylu: 2018'de 21 bin 600 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

    AB: Brexit anlaşması yeniden müzakereye açık değil

    'Yemen'de utanç verici savaşı bitirin'

    BOTAŞ'tan gaz santrallerine indirimli doğal gaz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı Reformu Stratejisi
    Genel

    219 muvazzaf askere gözaltı kararı
    Genel

    Hz. Ali (ra) sadece suçluların cezalandırılmasını istedi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    İman kerametine kimler ulaşmıştır?
    Genel

    The Economist: Erdoğan yeni düşmanlar oluşturmak zorunda
    Genel

    Ezan susarsa hürriyet biter
    Risale-i Nur'dan

    En mühim silâhımız istiğfar ve Allah’a iltica
    📷
    Genel

    Dağların ihtişamı
    Genel

    Yine ihmal yine facia

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.