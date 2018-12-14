En fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) dünya üzerinde 251 gazetecinin hapiste olduğunu açıkladı. CPJ, Türkiye’de devlete karşı suçlama ile hapse atılan gazeteci sayısının 68 olduğunu belirtti.

Dünya üzerinde 251 gazeteci demir parmaklıkların arkasında. ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından hazırlanan yıllık araştırma dünyadaki tutuklu gazetecilerin durumu gözler önüne serdi. Rapora göre Türkiye hapisteki gazeteciler konusunda en kötü karneye sahip ülke olmayı sürdürüyor. Türkiye’de 68 gazetecinin devlet karşıtı suçlamalarla hapiste olduğu belirtiliyor. Türkiye’de basına yönelik baskının darbe girişimi sonrasında arttığına dikkat çekiliyor. 100’den fazla basın kuruluşunun kararname ile kapatıldığı belirtiliyor. Rapora göre Türkiye, Mısır ve Çin’deki toplam tutuklu sayısı dünya üzerindeki tutuklu gazetecilerin yarısından fazlasına tekâbül ediyor. Hapiste olan gazetecilerin yüzde 70’inin terör gruplarına destek vermek gibi hükümet karşıtı eylem suçlaması ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Çin’de 47, Mısır’da 25 gazeteci tutuklu

Çin’de tutuklu gazeteci sayısının 47, Mısır’da 25 olduğu bilgisi raporda yer alıyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi sonrası basın hürriyeti konusunda gözlerin çevrildiği Suudi Arabistan’da 16 gazetecinin tutuklu olduğu aktarılıyor. Rapora göre dünya üzerinde tutuklu gazetecilerin sayısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 8’lik bir düşüş var. Geçen sene tutuklu gazetecilerin sayısı 272 kişi olarak kayıtlara geçmişti. DW’nin haberine göre, raporda kaybolan ve devlet dışı aktörler tarafından alıkonan gazeteciler yer almıyor. Komite, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da onlarca gazetecinin kayıp veya kaçırılmış olduğuna dikkat çekiyor. CPJ’nin raporunda yalan haber dolayısıyla hapse atılan gazetecilerin durumuna da dikkat çekiyor. Yalan haber sebebiyle tutuklanan gazetecilerinin sayısının, 2018 yılında 28’e çıktığı belirtiliyor. Bu rakamın iki yıl önce 9 olduğunun altı çiziliyor. “Yalan haber” konusunda retorikte başı ABD Başkanı Donald Trump’ın çektiğine dikkat çekiliyor. Trump, kendisini eleştiren gazetecileri sıkça yalan haber yapmakla suçluyor.

Basın kartı almak zorlaşırken, iptali kolaylaştı

Basın kartlarına ilişkin yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı. İptalleri kolaylaştıracak maddeler eklendi. Basın kartlarına ilişkin usûl ve esasların değiştirildiği yönetmelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmî Gazete’de yayımlandı. Evrensel’in aktardığı habere göre yeni yönetmelikte kartın iptali kolaylaştırıldı. Yönetmeliğin iptalle ilgili kısmına “Millî güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunması veya bu tür davranışları alışkanlık edinmesi” maddesi eklendi. Yönetmelikte ayrıca meslekle ilgili bir lisans veya lisansüstü programından mezun olanlar için basın kartı alma süresi altı aya indirildi. Diğer lisans veya meslekle ilgili bir ön lisans programından mezun olanlar için basın kartı alma süresi dokuz ay, ön lisans mezunları için 12 ay ve lise mezunları için on sekiz ay olarak belirlendi.