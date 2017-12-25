Ankara Risale-i Nur Enstitüsü Şubesi’ndeki seminerler serisinde bu hafta konuşma yapan Mustafa Eren Bozoklu, “En kıymetli hizmet imana hizmettir” dedi.

Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesindeki akademik seminerler serisinde bu hafta Mustafa Eren Bozoklu “Risale-i Nur’da üç müceddid” konusunu ele aldı. Bozoklu, Bediüzzaman’ın Kastamonu Lahikası’ndaki bir mektubunda yer verdiği bir cümleyi yaklaşık yetmiş slaytlı bir sunumla açıklaması dikkat çekti. Bozoklu’nun dikkat çektiği cümle şuydu: “Evet bu zaman hem iman ve din için hem hayat-ı içtimaiye ve şeriat için hem hukuk-u amme ve siyaset-i İslamiye için gayet ehemmiyetli birer müceddid ister.”

Ahlaklı toplumlar ve adil devletler dünyanın ömrünü uzatır

Bozoklu konuşmasında; dini, çağın ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden yaşanılır hale getirmek için üç basamaklı üç görevin ifa edilmesi gerektiğini bu görevin de ittifak ve ittihad etmiş şahıslardan oluşan şahsı manevilerce yerine getirilebileceğini anlattı. Kuvvetli imana sahip fertlerden oluşan ahlaklı toplumların ve adil devletlerin ittifakının dünyanın ömrünü uzatacağını anlatan Bozoklu, “Bu da gösteriyor ki iman hizmeti her zaman ve herkes için en kıymetli ihya hizmetidir” dedi. İslâmın devlet kavramına bakışının ve devleti elde etmeye ve elde tutmaya gereğinden fazla önem veren hizmet anlayışlarının İslam’a bilhassa son yüzyılda verdiği zararların örneklerinin de tartışıldığı programda katılımcıların yoğun ilgi göstermesi memnuniyetle karşılandı.

Nuri Çakır / Ankara