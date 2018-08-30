En son af, KHK ile yapıldı

MHP ve AKP’nin üzerinde anlaştığı iddia edilen ‘Af Tasarısı’nı değerlendiren Prof. Adem Sözüer, “Örgütlü olarak eroin kaçakçılığı da affedilecek. Buna karşılık 18-19 yaşında bir kişi bir örgüte üye olmuş. Kişiyi yaralama vesaire hiçbir şey yapmamış. Ama bunu kader mahkûmu diye affetmezken örgütlü eroin kaçakçısını affedeceksiniz” dedi.

Şu an yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu’nu hazırlayan komisyonda yer alan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer, RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bide bunu dinle programına konuk olarak, af tartışmasını değerlendirdi. “Af tartışılıyor demek doğru değil, sürekli af çıkarılıyor zaten. En son af 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında çıkarılan KHK ile yapıldı. Cezaevleri doluydu, cezaevlerinde yer açılsın diye yapıldı. Bunun dışında denetimli serbestlik süreleri de af etkisi olacak şekilde değiştirildi.” diyerek sözlerine başlayan Prof. Sözüer, “Mevcut uygulamaları da aşan yeni bir af yapılmak isteniyor. Şöyle bir sorun ortaya çıkıyor: Bu uygulamaların sonucu ne oluyor? Toplumda suç işleyenlerin yanına kâr kalıyor diye bir düşünce hâkim oluyor. İkincisi hiç kimsenin hak ettiği cezayı infaz edilmediğini görülünce cezaların caydırıcılığı olmuyor” diye konuştu.

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