Enes Kanter için hapis cezası istemi

Amerika'da yaşayan Gülen Hareketi şüphelisi basketbolcu Enes Kanter'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı tarafından Başsavcılığa 17 Haziran 2016 tarihli şikayet dilekçesi sunulduğu aktarılarak, dilekçede, "Twitter'da @Enes_Kanter isimli kullanıcının yaptığı paylaşımlarda 'cumhurbaşkanına hakaret' suçunun işlendiğinin" belirtildiği kaydedildi. Dilekçe doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli ile ilgili emniyet müdürlüğünce araştırma yapıldığı ve şüphelinin Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'da oynayan Enes Kanter olduğunun anlaşıldığı bildirilen iddianamede, bu kişinin Amerika'da yaşadığı için ifadesine başvurulamadığı dile getirildi. Şüpheli Kanter'in, Twitter'da 7, 9 ve 11 Mayıs ile 2 Haziran 2016 tarihlerinde yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanını tahkir ve tezyif ettiği, söylemlerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre "hakaret" suçu kapsamında kaldığı anlatılan iddianamede, şüpheliyle ilgili kovuşturmaya Adalet Bakanlığı'nın 1 Kasım'da izin verdiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli Kanter'in, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. AA

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