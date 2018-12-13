Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Ankara'daki YHT kazasında enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kılavuz lokomotifi ile istasyonun bulunduğu üst geçidin parçalarının bazı bölümleri kaza yerinden kaldırıldı.

Tren kazasında yaralananlara ilişkin son durum? Ankara'da hızlı tren kazasından üzücü gelişme: 9 ölü, 86 yaralı Tren kazasıyla ilgili 3 personel gözaltına alındı Ankara'da, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifinin çarpıştığı Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda enkazın kaldırılmasına devam ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD), yürüttüğü çalışmalar sonrasında kılavuz lokomotifi, olay yerinden kaldırılarak başka bir alana taşındı, istasyonun bulunduğu üst geçidin parçalarının bazı bölümleri de alındı. Öte yandan, YHT'nin enkazının kaldırılması için de vinçlerle yapılan çalışmalara ağırlık veriliyor. Olay yerinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile sağlık görevlileri de bulunuyor. Kaza bölgesinde polis ekipleri de bekletiliyor. AA

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