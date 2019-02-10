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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Enkazdan çıkarılan yaralılar hakkında Başhekim Demirhan'dan açıklama

10 Şubat 2019, Pazar 13:11
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Demirhan, "Hastalarımızın 7'si yoğun bakımda yatıyor, bunlardan 2'sinin durumu oldukça ciddi. Diğer 5 hastamızın durumu daha iyiye gidiyor." dedi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal'da çöken binanın enkazından çıkarılan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Hastanenin multidisipliner ekiplerin oluşturduğu, travma, acil gibi konularda oldukça deneyimli bir merkez olduğuna işaret eden Demirhan, kazanın olduğu andan itibaren 112 Acil Sağlık Hizmetleri aracılığıyla hastaneye 13 yaralının getirildiğini, bu vatandaşların da tedavisinin ciddi şekilde devam ettiğini aktardı.

Başhekim Demirhan, yaralılardan 6'sının servis takibinde olduğunu ifade ederek, tedavilerinin ortopedi, nefroloji, göğüs, plastik ve beyin cerrahi ekipleri tarafından multidisipliner şekilde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

"Bazı hastaların tedavileri 15 günü bulabilir"

Prof. Dr. Demirhan, "7 hastamızın durumu oldukça ciddiydi. Bunlardan yoğun bakım ünitelerimizde, travma ekipleri ve anestezi uzmanlarının gözetiminde bazılarının cihaza bağlı olarak tedavileri devam ediyor." diyerek, şunları kaydetti:

"Hastanenin bir özelliği de içerisinde yara ve yanık bakım ünitesi barındırıyor olması. Bu nedenle hastanemiz hiperbarik oksijen sistemine de sahip. Bu nedenle bu hastalarda görülen ezilmeye bağlı ortaya çıkan sendromun bir an önce ortadan kaldırılabilmesi için gerekli olan hiperbarik oksijen tedavi sistemini de sunuyoruz ki daha çabuk bir iyileşme daha iyi bir tedavi elde edelim. Hastalarımızın 7'si yoğun bakımda yatıyor, bunlardan 2'sinin durumu oldukça ciddi, oldukça ağır. Yoğun bakımda tedavi edilen diğer 5 hastamızın durumu daha iyiye gidiyor. Genel durumları orta düzeyde. Herhangi bir problemleri yok. Bu tedavi uzun süreli bir tedavi. Belki 1 hafta, 15 günü bulabilecek bazı hastalarımızın tedavileri. Tedavi başarılı şekilde hastanemizin ekipleri tarafından devam ediyor."

AA

Etiketler: kartal, bina, enkaz, yaralı, tedavi
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