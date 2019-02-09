Erbaş: Kök hücre naklinde dinen sakınca yok

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, embriyonik kök hücre hariç diğer kök hücrelerin naklinde dinen herhangi bir sakınca olmadığı hatta sevap olduğunu anlatarak, “İnsanları kök hücre nakline, kök hücre bağışlamaya teşvik etmeliyiz” dedi.

İslam’ın, hayat ve insan sağlığının korunmasını önemsediğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hz. Muhammed’in (SAV) insanlara tedavi olmayı teşvik eden pek çok hadisinin bulunduğunu ve bu tavsiyelere ise ‘tıbbı nebevi’ denildiğini anımsattı. Uzmanlara göre, kök hücre naklinin artık tedavi metotları içerisinde yer aldığını aktaran Prof. Dr. Erbaş, insanın bir organının kurtarılabilmesi için kök hücre nakli yoluyla şartlarına uygun tedavinin yapılmasının dinen uygun olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Erbaş, Kur’an-ı Kerim’de Maide Suresi’nin 32. ayetinde “Her kim bir hayatı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur” denildiğine işaret etti.

'DİNEN SAKINCASI YOK'

Prof. Dr. Erbaş, “Bu ayeti kerime, bu konuda rahat bir şekilde kök hücre nakline cevaz vermemizi ortaya koymaktadır. Yalnız şöyle bir incelik var, kök hücrenin uzmanların ifadesine göre farklı türleri var. Bunlar içerisinden birisi embriyonik kök hücredir. Netice itibarıyla embriyonik kök hücre hariç diğer kök hücre türlerinin nakli dinen caizdir. Şuna da dikkat etmek lazım, bu durumu istismar edenlere engel olmak için bunu yapmanın çok doğru olacağını düşünüyoruz” değerlendirmelerinde bulundu. İzmir’de lösemi hastası 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için uygun kemik iliği bağışçısı bulunabilmesi amacıyla başlatılan kampanyanın hatırlatılması üzerine Prof. Dr. Erbaş, “Öykü yavrumuz, gerekse onun durumunda olan diğer insanlarımız, çocuklarımız için Cenab-ı Hakk’a dua ediyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşurlar” ifadelerini kullandı.