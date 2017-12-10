"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Erbaş'tan Şehit Halisdemir'in kabrine ziyaret...

10 Aralık 2017, Pazar 14:00
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen kahraman Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.

Erbaş, Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabri başında dua okudu. Ali Erbaş'a kabir ziyaretinde şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir de eşlik etti. Erbaş, daha sonra şehit Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir'in kabri ile mezarlıktaki şehitliği de ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ömer Halisdemir'in maddi ve manevi eğitim alan, şehitliğin ne olduğunu bilerek şehadete yürüyen birisi olduğunu söyledi.

"Peygamberlikten sonra Müslümanlara nasip olan en büyük mertebe"

Gençler ve çocukların şehit Ömer Halisdemir ruhuyla yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi, çocuklarımızı bu ruhla yetiştirmemiz gerekiyor. Onların, Kur'an-ı Kerim'de 'Siz Allah yolunda öldürülenleri, şehit olanları ölüler sanmayınız, onlar diridirler fakat siz anlamazsınız' ayeti kerimesini özümseyerek büyümelerini sağlamamız gerekiyor. Efendimiz buyuruyor ki; 'İçimden öyle geçiyor ki Allah yolunda şehit olsam diriltilsem, tekrar şehit olsam diriltilsem, tekrar şehit olsam diriltilsem, tekrar şehit olsam, içimden böyle geçiriyorum.' diyor. Yani şehitlik mertebesi bu kadar yüksek. Yine Peygamberimizin ifadesiyle peygamberlikten sonra Müslümanlara nasip olan en büyük mertebedir. Dolayısıyla biz tekrar şehidimiz Ömer Halisdemir'e rahmet diliyoruz. Aynı ruhu Tüm gençlerimizin taşıması için millet olarak, özellikle öğretmenler olarak, imamlar ve müftüler olarak, bütün büyükler olarak küçüklerimizi yetiştirirken bu ruhla yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu her şehidimiz geldiğinde anlıyoruz."

AA

Etiketler: ömer halisdemir, erbaş
Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    285. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sertel: Cumhurbaşkanı dahil herkes mal varlığını açıklasın

    Türkiye'deki 87 İlahiyat Fakültesinden "Kudüs Bildirisi"

    Erdoğan: Trump'ın açıklaması yok hükmündedir

    Bahçeli'den ''seçim ittifakı'' açıklaması

    On binler "Kudüs İslam'ındır" mitingi için toplandı

    Naylon poşetlerle ilgili yeni dönem başlıyor

    İsrailli aşırıcı örgütten Mescid-i Aksa için küstah çağrı

    Beşiktaş'ın rakibi yarın belli oluyor

    Ali Demirel Ağabeyden hatıralar...

    ''10 Aralık 2016 Her Şey Siyah''

    Bakan Arslan: Hem ceza yiyecekler hem de geri gidecekler

    ''Bu çocukların desteğe ihtiyacı var"

    Yarın hakim karşısına çıkacak

    Sabah namazında ''Kudüs'' buluşması

    Avrupa, hukuksuz ve işgalci İsrail'i kızdırdı

    Yaralanan Filistinlilerin sayısı 231'e yükseldi

    Arap Birliği'nden Trump'ın hükümsüz kararı hakkında 16 maddelik bildiri

    “Bu yazıyı on kişiye gönder, Cennete gir”

    Ayasofya'da Trump'ın hükümsüz Kudüs kararı protesto edildi

    Irak tamamen IŞİD'ten kurtarıldı

    En Çok Okunanlar

    Nurefşan Akkaya

    “Bu yazıyı on kişiye gönder, Cennete gir”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gençlere adanan bir ömür
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Ey Nurcular! Silkelenin ölü toprağını
    Genel

    ''10 Aralık 2016 Her Şey Siyah''
    Cevher İLHAN

    Ege Adaları işgaline Ankara neden tepkisiz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Naylon poşetlerle ilgili yeni dönem başlıyor
    Faruk ÇAKIR

    Akıl için birlik yolu
    Selahattin KONYALIOĞLU

    Davaya berdevam!
    Genel

    Yunanistan sınırında gözaltına alındılar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.