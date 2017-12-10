Erbaş'tan Şehit Halisdemir'in kabrine ziyaret...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen kahraman Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti.

Erbaş, Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabri başında dua okudu. Ali Erbaş'a kabir ziyaretinde şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir de eşlik etti. Erbaş, daha sonra şehit Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir'in kabri ile mezarlıktaki şehitliği de ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ömer Halisdemir'in maddi ve manevi eğitim alan, şehitliğin ne olduğunu bilerek şehadete yürüyen birisi olduğunu söyledi.

"Peygamberlikten sonra Müslümanlara nasip olan en büyük mertebe"

Gençler ve çocukların şehit Ömer Halisdemir ruhuyla yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi, çocuklarımızı bu ruhla yetiştirmemiz gerekiyor. Onların, Kur'an-ı Kerim'de 'Siz Allah yolunda öldürülenleri, şehit olanları ölüler sanmayınız, onlar diridirler fakat siz anlamazsınız' ayeti kerimesini özümseyerek büyümelerini sağlamamız gerekiyor. Efendimiz buyuruyor ki; 'İçimden öyle geçiyor ki Allah yolunda şehit olsam diriltilsem, tekrar şehit olsam diriltilsem, tekrar şehit olsam diriltilsem, tekrar şehit olsam, içimden böyle geçiriyorum.' diyor. Yani şehitlik mertebesi bu kadar yüksek. Yine Peygamberimizin ifadesiyle peygamberlikten sonra Müslümanlara nasip olan en büyük mertebedir. Dolayısıyla biz tekrar şehidimiz Ömer Halisdemir'e rahmet diliyoruz. Aynı ruhu Tüm gençlerimizin taşıması için millet olarak, özellikle öğretmenler olarak, imamlar ve müftüler olarak, bütün büyükler olarak küçüklerimizi yetiştirirken bu ruhla yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu her şehidimiz geldiğinde anlıyoruz."