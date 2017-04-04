Erciyes Üniversitesi'nde 'ByLock' operasyonu: Gözaltılar var!

Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Erciyes Üniversitesinde görevli 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla Erciyes Üniversitesinde görevli akademisyen ve memurlardan H.İ.K, M.A, D.T, S.K. ve A.K'yi gözaltına aldı. Firari B.D.E'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

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