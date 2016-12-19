Erdal Tosun'a çarpan sürücüye istenen ceza belli oldu

Erdal Tosun'un ölümüne neden kazada, tutuklanan sürücü Nihat Şaki, hakkında, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sarıyer'de 29 Kasım'da oyuncu Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücü Nihat Şaki hakkındaki İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Karabulut tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcı Karabulut, Şaki hakkında, "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame, İstanbul 75. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

"KAZANIN NASIL MEYDANA GELDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM"

Tosun'un aracına çarptıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Nihat Şaki, ifadesinde, "Ben trajik bir kaza neticesinde kendi babamı da kaybettim. Kazanın ne olduğunu iyi bilenlerdenim. Çok üzgün olduğumu ifade ediyorum. Kazanın nasıl meydana geldiğini tam hatırlamıyorum. Şuurumu kaybetmiştim. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ediyorum" demişti.