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25 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Erdoğan 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı

25 Kasım 2018, Pazar 09:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dikkat ediniz, gençler, 'başlayacaktır' demiyorum 'sürdürecektir' diyorum. Çünkü biz bu gönül kazanma çabasını hiç bırakmadık, bırakmayacağız. Kendi seçmenimizle muhabbetimizi koyulaştıracağız. Bize sempati ile bakan ama oy vermeyen vatandaşlarımızı saflarımıza katacağız. Oy vermediği gibi bize sempatiyle bakmayan herkese de ülkemiz ve milletimiz için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı, hedeflerimizi anlatacak ve eninde sonunda inşallah onların da gönlünü kazanacağız." dedi.

Bunun için AK Parti'nin her seçimde oy hedefinin mümkünse yüzde 100'ün desteğini almak olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu orana ne kadar yaklaşırsak kendimizi o derece başarılı görürüz. Biz oy oranımız düştüğünde iktidarımız tehlikeye girdiği için değil, milletimizin gönlünde irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Aynı şekilde oy oranımız yükseldiğinde gücümüzü tahkim ettiğimiz için değil, milletimizin gönlündeki yerimizi sağlamlaştırdığımız için seviniyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak partisinin 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıkladı.

Buna göre, yerel seçimde AK Parti'den aday gösterilen isimler ve iller, açıklanan sıraya göre şöyle:

1- Adıyaman Belediye Başkan adayı Süleyman Kılınç

2- Amasya Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir

3- Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel

4- Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar

5- Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe

6- Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz

7- Batman Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin

8- Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak

9- Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay 

10 - Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin

11- Burdur Belediye Başkan adayı Deniz Kurt

12- Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş

13- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan

14- Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atila

15- Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü

16- Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerefoğulları

17- Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen

18- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin

19- Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu

20- Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen

21- Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim

22- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör

23- Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal

24- Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş

25- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç

26- Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı

27- Kırklareli Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş

28- Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut

29- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın

30- Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan

31- Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı

32- Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir

33- Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler

34- Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin

35- Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir

36- Sinop Belediye Başkan adayı Ali Çöpçü

37- Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül

38- Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka

39- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan

40- Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak.

AA

Etiketler: akp adaylar
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