Erdoğan: 7 şehidimiz, 25 yaralımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hakkari'de son neticelerine ulaştığımız oradaki bir mühimmat depomuzun patlamasında 7 şehidimiz var, bunun dışında 25 yaralımız var." dedi.

Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Konuşmasına vefatının 80. yılı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle yad ederek başlayan Erdoğan, "Bugün Hakkari'de son neticelerine ulaştığımız oradaki bir mühimmat depomuzun patlamasında 7 şehidimiz var, bunun dışında 25 yaralımız var. Bu yaralılarımızın bir kısmı Hakkari'deki hastanelerde, Van ve ağır olan 4 yaralımızı da şu anda Ankara'ya ambulans uçakla getiriyorlar. İnşallah tedavilerine burada devam edilecek. Rabb'imden yaralılarımıza da şifalar diliyoruz, şehitlerimize rahmet diliyoruz." diye konuştu.

Hakkari üs bölgesindeki patlama

Erdoğan, Hakkari'deki mühimmat deposunda yaşanan patlamanın hatırlatılması üzerine, dün gece, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanlarının bölgeye gittiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gece ciddi bir faaliyet mümkün değildi. Zaman zaman patlamalar orada devam ediyor. Bütün gece işi takip ettikleri gibi oradaki generallerimiz, bütün bu çalışmalarla birlikte devamlı irtibat halinde olduk. Bir defa mühimmatın miadının dolması diye bir şeyin olmadığını Savunma Bakanım bana bildirdi. Çünkü kısa bir süre önce Kara Kuvvetleri Komutanlığımız orada bir çalışma yapmış, raporlar falan hepsi gelmiş ve bunlardan kullanılmış. Burada sadece topla alakalı şu anda teknik ekip orada, onların bir çalışması var. O teknik ekip, topla ilgili olarak herhangi bir olumsuz, şu veya bu şekilde, ne açıklayacak onu bilemiyoruz, zaten açıkladıkları zaman biz de bunu kamuoyu ile paylaşacağız. Net olarak, 'şundandır' deme durumunda henüz değiliz. Bu işi ciddi şekilde takip ediyoruz, izliyoruz."