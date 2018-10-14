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15 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Erdoğan’a duâ ediyoruz

14 Ekim 2018, Pazar 17:20
Önceki gün tahliye edilen ABD’li rahip Andrew Brunson’ın anne ve babası, oğullarının Türkiye için ‘canını vereceğini’ söyledi.

Aile, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için de “Türkiye’nin çok zor bir zamandan geçtiğinin farkındayız. Vermesi gereken bazı zor kararlar vardı ve bunlar kolay değil. Bir ülkenin liderisiniz ve ülkede, ekonomide zorluklar yaşanıyor, üzerlerinde birçok baskı var. Onun için dua ediyoruz. Tanrı’nın onu alacağı kararlarda irfan sahibi kılması için dua ediyoruz” dedi. Aile, Kuzey Carolina eyaletine bağlı Black Mountain kasabasındaki evlerinin kapılarını Amerika’nın Sesi’ne açtı. Anne Pamela Brunson, oğlunun serbest bırakılacağı konusunda her ne kadar iyimser olsalar da, daha önce de birçok kez benzer beklenti içine girdiklerini, bu yüzden içlerinde yine biraz korku olduğunu söyledi. Bu kez oğullarının serbest kaldığını öğrendiklerinde büyük sevinç yaşadıklarını anlatan Pamela Brunson, “Tanrı’nın çok sayıda edilen dualara yanıt verdiğini hissettim. Geceyi kilisemizden bir grupla Andrews için dua ederek geçirmiştik. Ama bunun gerçekten olacağından yine de emin değildik, dolayısıyla hoş bir sürpriz oldu” diye konuştu.

O Türk halkını her zaman çok sevdi

Baba Ron Brunson da, oğullarının hapiste olduğu süre boyunca dua etmek dışında ellerinden bir şey gelememesinin acısı ve üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Andrew’e yöneltilen suçlamaların onun karakterine ve yetişme tarzına aykırı olduğunu kaydeden baba Ron, “O Türk halkını her zaman çok sevdi ve Türk hükümetine ters düşecek asla herhangi bir şey yapmadı. Onun haksız yere suçlandığını görmek çok zordu” dedi. Ron Brunson, oğlu ve eşi için, “Yapabilseler hala Türkiye’de kalırlardı. Bir zamanlar bize, ‘emekli olup Amerika’ya dönmeyi planlamıyoruz. Türkiye’de yaşayacağız, çünkü burada olmayı seviyoruz’ demişlerdi. Dolayısıyla bu olanlar onlar için büyük bir hayal kırıklığıydı çünkü Türkiye’de kalamayacakları bir gelecekle karşı karşıyaydılar. Koşullar onlar için güvenli olsa tekrar gitmekten çok mutlu olurlar. Türkiye’ye olan sevgileri orada kaldıkları 25 yıl boyunca değişmedi. Türkiye’ye ve Türk halkına karşı hiçbir kinleri yok” diye konuştu. Brunson çifti, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere yönetim ve ABD Kongresi’nde oğullarının serbest kalması için uğraşan tüm ekibe teşekkür ederek, “Onların çabaları olmasaydı Andrew bugün özgür olmayabilirdi” ifadesini kullandı. Çift ayrıca, Türkiye’deki diğer Amerikan vatandaşlarının da bir an önce ailelerine kavuşmasını dilediklerini belirtirken, onlara “umudunuzu kaybetmeyin” mesajını verdi.

Etiketler: brunson
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