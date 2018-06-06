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7 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı

06 Haziran 2018, Çarşamba 22:10
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin,15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin 37 sanık hakkında verdiği kararı onadı, 5 sanığın kararını ise bozdu.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 15 Temmuz'da  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin aralarında eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski binbaşı Şükrü Seymen, eski binbaşı Taner Berber, eski başçavuş Zekeriya Kuzu ve Cumhurbaşkanı eski başyaveri Ali Yazıcı'nın da bulunduğu 37 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği kararı onadı, 5 sanık hakkındaki kararı ise bozdu.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Haydar Murat Özden, Ahmet Koçan, Cenk Bahadır Avcı, Aydın Özsıcak, Murat Gösterit ve avukatları katıldı. 

Duruşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Sami Kabadayı ve Murat İlvan ile Başbakanlık avukatı Halit Çokan da hazır bulundu.

İddia makamı, yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği, "Cumhurbaşkanına suikasta teşebbüs" suçundan beraat kararının kaldırılarak ayrı ayrı cezalandırılmalarını, 2 polis memurunun şehit edilmesine ilişkin, sanıkların "kasten insan öldürmek" suçundan da cezalandırılması yönünden esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Kabadayı ve İlvan ile Başbakanlık avukatı Çokan, önceki celsede verdikleri beyanları tekrar ettiklerini dile getirerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, müvekkillerine isnat edilen suçlamaların asılsız olduğunu savunarak müvekkillerinin ayrı ayrı beraatlerine karar verilerek hükümle tahliyesine karar verilmesini istedi.

Son sözleri sorulan sanıklar, masum olduklarını belirterek beraatlerini istedi.

37 sanık hakkındaki karara onama

Mahkeme heyeti, yerel mahkemenin, aralarında suikast girişimini planlayan ve timi yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Özel Kuvvetler ekibinin başındaki eski binbaşı Şükrü Seymen, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinin başındaki eski binbaşı Taner Berber, eski başçavuş Zekeriya Kuzu ve Cumhurbaşkanı eski başyaveri Ali Yazıcı'nın da bulunduğu 37 sanık hakkında verdiği kararları onadı.

Yerel mahkemenin "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan beraat kararı verdiği sanıklar Özden, Özsıcak, Gösterit ve Koçan'ı bu suçtan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, Avcı'ya ise "Cumhurbaşkanına suikasta yardım etmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Gösterit, Özsıcak ve Koçan hakkında daha önce verilen bazı beraat kararları bozularak bu sanıkların, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ayrı ayrı ikişer kez müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 15'er yıl ve "nitelikli kasten yaralama" suçundan 5'er yıl hapis cezasına mahkum edilmesi kararlaştırıldı. 

Suikast timi davası

15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin dava, 4 Ekim'de karara bağlanmıştı.

Muğla Adliyesindeki fiziki yetersizlik nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasındaki salonda 20 Şubat'tan bu yana görülen davada, Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekiplerinden oluşan suikast timi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklardan 31'ine 4'er ve 3'üne birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birine 4, birine 3, 4'üne ise birer defa müebbet hapis cezası veren Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bir sanığı 18 yıl, başka bir sanığı da 15 yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

Heyet, davanın bir numaralı sanığı Fetullah Gülen ile firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe, olaydan 13 ay sonra yakalanan eski yarbay Özcan Karacan ve Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanı eski albay Ramazan Elmas'ın dosyasının ayrılmasını kararlaştırmıştı.

AA

Etiketler: 15 Temmuz, darbe, suikast, dava, ceza
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