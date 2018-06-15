Erdoğan'a 'Türkiye'ye yeni bir göç dalgası olabilir mi?' sorusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayram namazını Marmara İlahiyat Camisi'nde kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Rejimin İdlib'deki saldırıları devam ediyor. BM'den de bir uyarı geldi 'Türkiye'ye yeni bir göç dalgası olabilir' diye. Böyle bir göç dalgası bekleniyor mu? Tedbirler neler olur?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"İdlib olayında rejim, Rusya özellikle oradaki bazı terör örgütlerine yönelik dün nokta vuruşlar yaptı. Tabii gönlümüz bir an önce İdlib'i barış zeminine kavuşturmak. Afrin'de neyi yakaladıysak, aynı şekilde idlib'de de bunu yakalamak. Bu tür bir göç dalgası olur mu olmaz mı onu biraz da tabii zaman belirleyecek ama bu göç dalgasını engelleyebilmek için de görüşmelerimizi gerek Rusya gerek İran tarafıyla yapıyoruz. Bu noktada, Tel Rıfat önemli bir durum arz ediyor. Bunu en az zararla nasıl atlatırsak, o kadar isabetli olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz milli birlik, kardeşlik dedik orada da aynı şeyi yaptılar. Çözüm süreci dedik orada da aynı şeyi yaptılar. Şu anda da aynı şeyi yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar ama şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar'da bırakacağız, ne Cudi'de bırakacağız, ne Tendürek'te bırakacağız ne Bestler Dereler'de bırakacağız ne de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz." dedi.

Bedelli askerlik konusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalıcı bir bedelli askerlik gelmesinin şansı var mı? Böyle bir konu gündeminizde var mı?'' sorusu üzerine, kalıcı bedelli askerliğin çok ayrı bir konu olduğunu ifade etti.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bir defa bedelli askerliğin sınırı ne olacak, şartları ne olacak? Bu konuda tabii bunu belirleyecek olan bir yerde de herhalde biz siviller olmaktan öte askeri erkan. Yani Genelkurmay. Onlarla oturacağız, konuşacağız. Genelkurmay Başkanlığımız 'Bize şu kadar asker gerekiyor' dediği zaman biz kalkıp da Genelkurmay'ın bu talebini bir kenara koyamayız.

Türkiye'de şu anda zaten bizim Silahlı Kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda, hala da devam ediyor. Ama şimdi bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız. Yani gündemimizde var."