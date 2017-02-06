''Erdoğan başkanlığı geri gönderebilir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, anayasa değişikliğinin bazı maddelerini Meclis’e geri gönderebileceği konuşuluyor.

Hürriyet yazarı Murat Yetkin, ‘Erdoğan’ın değişik kesimlerden isimlerle görüşüp danışmanlarının ve bakanların kendisine söylemekten çekindiği konuları dinlediğini’ yazdı. Yetkin, MHP’yle yakınlaşmanın AK Parti içinde rahatsızlık yarattığını, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ gibi isimlere istenen ağır cezaların da AKP’nin Kürt kökenli vekilleri arasında hoşnutsuzluğa yol açtığını aktarıp, “Yani bir kabı doldurmak isterken, diğerini boşaltma gibi bir sorun var” ifadesini kullandı.

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