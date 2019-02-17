Erdoğan: 'Bedelli askerliği kalıcı hale getiriyoruz'

Erdoğan, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de vatandaşlara hitap etti. Yeni askerlik sistemi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili olarak, "2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz." bilgisini paylaştı. Erdoğan, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." dedi. AA

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