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5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Erdoğan'dan AB üyeliği için referandum sinyali

05 Ekim 2018, Cuma 09:34
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT World Forum"un "Parçalanmış Bir Dünyada Adaleti Aramak" başlıklı kapanış oturumunda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Avrupa Birliği üyeliği için referandum yapabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Avrupa Birliği'ne katacağımız çok şey var. Onların da bize katacağı çok şey olabilir ama böyle giderse, bu mantıkla giderse bize düşen de herhalde 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak." dedi.

Erdoğan, Avrupa ülkelerini örnek göstererek, "Referandumlara da aslında alışmak lazım" şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan AB sürecine eleştiri: Böyle zulüm olmaz

Erdoğan AB'nin Türkiye'yi oyaladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "(AB'nin sona yaklaştığı görüşü) Ben de o işaretleri görüyorum. Bir an önce de yaklaşılsa da biz de istikametimizi çizsek diye düşünüyorum. Çünkü sene 1963, sene 2018 hala bizi oyalıyorlar. Böyle bir zulüm olmaz ya böyle bir zulüm olmaz." ifadelerini kullandı.

'Suriye'de halk seçim yapana kadar Türkiye bu ülkeyi terk etmeyecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Erdoğan iç savaşın 8. yılı yaşanan Suriye'de "halk seçim yapana kadar" Türkiye'nin askeri gücü ile bulunacağını belirtti. Erdoğan, "Seçimlerini yaptıktan sonra Suriye'yi sahiplerine bırakacağız." dedi.

'Amerika teröristlere silah gönderiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ni de eleştirdi. Erdoğan, "Suriye'de 19 bin TIR silah, mühimmat, araç gereç oradaki terör örgütlerine getiriliyor. Kim tarafından? Amerika tarafından..." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- "BM, adalet arayışına hala cevap oluşturamamıştır."

-"Yedi kıtanın yer aldığı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi; bunu bizim başarmamız lazım."

-"5 daimi üye dönemi geçti. Niye? Bu, İkinci Dünya Savaşı'nın şartlarıydı, artık aynı şartları yaşamıyoruz, yeni bir dönüşüm, yeni bir değişime artık gitme zamanıdır."

-"Bir İsrail meselesi, bir Filistin meselesi çözüme kavuşabiliyor mu? Kavuşamıyor. Niye? Çünkü İsrail'in aleyhinde alınmış bunca kararlar var BM'de, bu kararların hiçbirinin uygulanabilirliği yok. Niye? İsrail kabul etmedikten sonra, ona uymadıktan sonra kalkıp da kimse burada bir şey söylemiyor veya söyleyemiyor."

-"7 Mehmedimiz bugün şehit oldu ama duracak mıyız? Durmayacağız. Onlar bizden 7 şehit alacak biz onlardan 700 tane teröristi öldüreceğiz. Üzerine üzerine gideceğiz. Kesinlikle durmak yok."

-Terörün bedelini o teröristlere ödeteceğiz."

Euronews Türkçe

Etiketler: Erdoğan, AB, Türkiye, ABD, PKK, terör
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