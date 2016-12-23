Erdoğan'dan El-Bab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı hakkında, "Bize dokunan hesabını iyi yapsın, dersini alır. Canımız acıyor farkındayız ama onlara da gereğini yaparız." dedi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Etki Liman İşletmelerine ait yüzer terminal iskele sahasında, Türkiye'nin ilk yüzer LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) depolama ve yeniden gazlaştırma tesisi (FSRU) ve Egegaz'ın depolama kapasite artış yatırımları, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dikkat ederseniz son yıllarda artan saldırılar hep istikrar ve güven iklimini zedelemeye yöneliktir. Türkiye'nin enerjisini ve dikkatini kalkınmadan, gelişmeden, yatırımdan uzaklaştırıp kısır gündemlere, güvenlik kaygılarına, belirsizliğe mahkum etmek isteyenlerin oyunlarına hiçbir zaman gelmedik, gelmeyeceğiz ve bu oyunları da deşifre ettik." dedi.

'El-Bab neredeyse hallolmak üzere'

Erdoğan, "Emin olun, 15 Temmuz'da bu ülkenin istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkan Türk milleti, yine istikbalinin inşası için gayret gösteren, risk alan herkese de aynı şekilde sahip çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kilis'e bomba düştüğü zaman 'Neredesin hükümet, neredesin ey devlet' diyorsun. Kilis'e bomba atanların üzerine gittiğin zaman da bu sefer de 'Dünyayı biz mi kurtaracağız'. Bunlar ne saf insanlar. Tabii gideceğiz. Boşuna mı biz 'terörden arındırılmış güvenli bölge' diye bir açıklamayı başından beri yaptık. Ama sabır sabır sabır, anlamadılar, o zaman 'Biz terörün üzerine sadece ülkemizde değil, orada da gideceğiz' dedik. İşte şimdi El-Bab neredeyse hallolmak üzere ve silahlı kuvvetlerimiz Özgür Suriye Ordusuyla beraber orayı da hallediyor."

"İstedikleri kadar terör estirsinler, bu milleti bölemeyecekler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in Tire ilçesinde, SÜTAŞ'ın Entegre Tesislerinin açılış töreni öncesi vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz ve ekibine teşekkür ederek "İnanıyorum ki SÜTAŞ'ı bundan böyle sadece reklamlarda izlemekle kalmayacağız, reklamlarda izlerken Tire'yi de izleyeceğiz. Bu tabii önemli bir gelecek fakat bütün bunlarla birlikte Tire'nin böyle dev bir yatırım için seçilmiş olması manidardır. Bu çiftçimizin, bu hayvancılıkla uğraşan tüm vatandaşlarımın emeklerinin değerlendirilmesine yönelik bir adımdır. Bundan dolayı hakikaten burada emeğin karşılığını bulmuş olması bizim için bir iftihar vesilesidir. Çok daha önemlisi, son zamanlarda cereyan etmekte olan terör belasına karşı durmak var mı? Yola devam ediyor muyuz? İstedikleri kadar terör estirsinler, bu milleti bölemeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen terör saldırılarında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, Ankara'da suikaste kurban giden Rusya büyükelçisine de rahmet temennisinde bulundu.

"Bunlar ne akılsız adam"

Suriye'nin El-Bab bölgesinde 16 şehit verildiğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz ne diyoruz, 'Biz bir ölürüz bin diriliriz.' İşte El-Bab'ta ne oldu, bini aşkın DEAŞ'lı orada öldürüldü. Şimdi bazıları akıl veriyor, 'Bizim' diyor, 'Suriye'de ne işimiz var? Dünyayı biz mi kurtaracağız?' Bizim dünyayı kurtarmak gibi bir derdimiz yok ama benim Kilisime, benim Gaziantebime saldıranlarla hesabım var. Bunlar ne akılsız adam. 56 tane benim vatandaşım Gaziantep'te şehit ediliyor, utanmadan, sıkılmadan 'dünyayı biz mi kurtaracağız?' diyor. Biz sabır, sabır, sabır dedik en sonunda girmek zorunda kaldık. Şu anda da işte El-Bab'a kadar inmiş vaziyetteyiz. Silahlı kuvvetlerimiz Özgür Suriye Ordusu ile birlikte orada çalışmaları sürdürüyor.

Diyorlar ki, 'bu işin diplomatik yanının olması lazım.' Olmadığını kim söylüyor sana, biz çevrede koalisyon güçleriyle beraberiz, çalışıyoruz, Rusya ile aynı şekilde, İran ile aynı şekilde. Bütün bunlarla görüşmek suretiyle bir taraftan da bunu yapıyoruz. Aynı şekilde Suudi Arabistan, aynı şekilde Katar, bütün bunlarla görüşerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bize kimse diplomasi dersi vermesin, biz dersimizi iyi biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla yola devam edeceğiz, zira bize dokunan hesabını iyi yapsın, dersini alır. Canımız acıyor, farkındayız ama onlara da gereğini yaparız."