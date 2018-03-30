Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Tepki

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Son dönemde Fransa'nın yanlış bulduğumuz tavrından üzüntü duyuyoruz. Geçen hafta Macron ile bizzat görüştük. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldık. Eskiden beri ülkelerinde serbestçe faaliyet gösteren terör mensuplarını dün bir kez daha ağırlayanlar husumet ifadesinden başka anlamı olmadığını bilmelidir.

SDG dediğiniz örgüt bu terör örgütünün aynısıdır. Bunlarla siz bizi aldatmaya çalışıyorsunuz. Bunları bize yutturamazsınız. Bunların adresine varana kadar her şey var. 24 saatte bir ismini değiştirseniz biz bunları biliriz. YPG'ye destek garantisi verdik... Lafa bak. Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz lafı haddini aşan bir beyandır. Türkiye'nin arabulucuya ihtiyacı yok. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle masaya oturmak gibi bir sorunu var? Nereden çıkardınız bunu? Türkiye terör örgütleriyle mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapar."