Erdoğan'dan İnce'ye tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Pensilvanya iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu; İnce'ye tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin kuruluş aşamasında Pensilvanya'ya gittiğine" ilişkin iddiaları nedeniyle CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında "cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusunda bulundu, 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, İnce'nin dün Balıkesir'deki mitinginde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Sen 2001'de partiyi kurarken icazet almaya Pensilvanya'ya gittin mi gitmedin mi?" dediği belirtildi. "Şüphelinin mitingde sarf ettiği iddia, Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarına ağır bir saldırı mahiyetindedir ve tümüyle asılsızdır." vurgusunda bulunulan dilekçede, böyle bir iddianın dile getirilmesinin, düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceği aktarıldı. AA

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