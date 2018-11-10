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10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Başka yerde aramaya gerek yok.

10 Kasım 2018, Cumartesi 16:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda Paris'e hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu işin katilleri kesinlikle bu 15'in veya 18'in içindedir, bunu hiç başka yerde aramaya gerek yok. Kesinlikle bu 15'in içerisinde bunun katili veya katilleri kimdir, bunu onlar biliyor ve Suudi Arabistan yönetimi bu 15'i konuşturmak suretiyle bunu meydana çıkarmayı başarır." dedi.

Paris'te fırsat olursa ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşeceğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paris'e gidince arkadaşlarımız karşılıklı görüşecekler, bir fırsat tesis etmeye çalışacağız ve bu fırsat çerçevesinde ikili bir görüşmeyi yapacağız." ifadesinde bulundu.

AA

Etiketler: Kaşıkçı
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