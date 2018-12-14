Erdoğan'dan Münbiç'e operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunu huzura kavuşturmakta kararlı olunduğunu belirterek ABD'ye yönelik birtakım uyarılarda bulundu. Erdoğan, "Münbiç'i temizlemezseniz oraya da gireriz" ifadesini kullandı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dair de konuşan Erdoğan, "Faili bana göre belli" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'na Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı'na katıldı.

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Konu her yönüyle açıktır. Failinin kim olduğu da bana göre belli. Zira İstanbulumuza gönderilen 15 kişinin içinde olduğu çok açık net. Olayın işlendiği yer de belli. Biz, bize gönderilen yetkililere şunu sorduk; Bu 15'in içinde fail var, biliyorsunuz ve siz bu faili çıkarmakta da mahirsiniz" dedi. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Verdikleri cevap; 'Şu anda 18 kişiyi tutukladık, daha sonra 22'ye çıkardık.' E şimdi failini ortaya çıkarın. Önce bu suçu buraya yıkmanın gayretine girdiler. 'İşlemleri yaptı ve çıktı' dediler, yalan. Bu sıradan bir insan değil, kalemi olan bir insan. Oradan nişanlısını almadan gitmesi mümkün değil. Daha sonra ileri gittiler, 'Yerli işbirlikçilerle bunu yaptık'. Peki kimdir yerli işbirlikçi, bunu söyleyin. Bunu söylemedikleri gibi 'Böyle bir ifade kullanmadım' diyerek yine yalan söylediler. Bize gelen ses kayıtlarına göre şu andaki veliaht prensin en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi."

'FIRAT'IN DOĞUSUNU HUZURA KAVUŞTURMAKTA KARARLIYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Irak'ta yaşanan çatışmalı ortama dair de konuştu. "Irak'ı ve Suriye'yi DEAŞ'la mücadele görüntüsü altında yakıp yıkanlar ne kadar suçluysa, onlara bu fırsatı verenler de aynı derecede vebal altındadır. Suriye topraklarının 3'te 1'ini işgal altında tutan terör örgütü, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin desteğiyle her türlü hıyaneti gerçekleştiriyor" diyen Erdoğan, devamında şunları kaydetti:

"Biz bu terör örgütüyle çok etkili şekilde mücadele ediyoruz. Aslında tüm İslam dünyasının bu örgütle mücadele etmesi gerekiyor. Bizim böyle bir terör örgütüne izin vermemiz düşünülemez. Daha önce Cerablus'ta, Afrin'de, İdlib'de yaptığımız gibi Fırat'ın doğusundaki bölgeleri huzura kavuşturmaya kararlıyız. Nitekim dün akşam Irak'ta operasyonumuzu yaptık. Sincar'da ve Mahmur'un eteklerinde atılan adımlara karşı operasyonumuzu yaptık. Gerisi gelecektir. Oradan tehdit varsa, cevabı verilecek.

Erdoğan, ABD'ye yönelik olarak da birtakım uyarılarda bulundu. "Bizden yeni bir plan istiyorlar. 'Cambaza bak cambaza' oyunu haline getirdikleri Münbiç hikayesiyle bizim dikkatimizi dağıtmaya, kararlılığımızı bozmaya çalışıyorlar. Münbiç Arapların yaşadığı bir bölgedir" diyen Erdoğan, ABD'ye atıfla "Ama terör örgütlerine vermiş durumdalar. Şimdi de diyoruz ki, temizlediniz temizlediniz, çıkarmadığınız takdir de Münbiç'e de gireceğiz. Türkiye Fırat'ın doğusundaki terör batağına müdahalede yeterince zaman kaybetmiştir" diye konuştu.

'DEAŞ terör örgütüyle çok etkili şekilde mücadele ediyoruz'

"Irak'ı ve Suriye'yi DEAŞ'la mücadele görüntüsü altında yakıp yıkanlar ne kadar suçluysa, onlara bu fırsatı verenler de aynı derecede vebal altındadır. Suriye topraklarının 3'te 1'ini işgal altında tutan terör örgütü ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin desteğiyle her türlü hıyaneti gerçekleştiriyor. Biz bu terör örgütüyle çok etkili şekilde mücadele ediyoruz. Aslında tüm İslam dünyasının bu örgütle mücadele etmesi gerekiyor. Bizim böyle bir terör örgütüne izin vermemiz düşünülemez. Daha önce Cerablus'ta, Afrin'de, İdlib'de yaptığımız gibi Fırat'ın doğusundaki bölgeleri huzura kavuşturmaya kararlıyız. Nitekim dün akşam Irak'ta operasyonumuzu yaptık. Sincar'da ve Mahmur'un eteklerinde atılan adımlara karşı operasyonumuzu yaptık. Gerisi gelecektir. Oradan tehdit varsa, cevabı verilecek."