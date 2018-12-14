"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

Erdoğan'dan Münbiç'e operasyon sinyali

14 Aralık 2018, Cuma 13:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusunu huzura kavuşturmakta kararlı olunduğunu belirterek ABD'ye yönelik birtakım uyarılarda bulundu. Erdoğan, "Münbiç'i temizlemezseniz oraya da gireriz" ifadesini kullandı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dair de konuşan Erdoğan, "Faili bana göre belli" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'na Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı'na katıldı.

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Konu her yönüyle açıktır. Failinin kim olduğu da bana göre belli. Zira İstanbulumuza gönderilen 15 kişinin içinde olduğu çok açık net. Olayın işlendiği yer de belli. Biz, bize gönderilen yetkililere şunu sorduk; Bu 15'in içinde fail var, biliyorsunuz ve siz bu faili çıkarmakta da mahirsiniz" dedi. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Verdikleri cevap; 'Şu anda 18 kişiyi tutukladık, daha sonra 22'ye çıkardık.' E şimdi failini ortaya çıkarın. Önce bu suçu buraya yıkmanın gayretine girdiler. 'İşlemleri yaptı ve çıktı' dediler, yalan. Bu sıradan bir insan değil, kalemi olan bir insan. Oradan nişanlısını almadan gitmesi mümkün değil. Daha sonra ileri gittiler, 'Yerli işbirlikçilerle bunu yaptık'. Peki kimdir yerli işbirlikçi, bunu söyleyin. Bunu söylemedikleri gibi 'Böyle bir ifade kullanmadım' diyerek yine yalan söylediler. Bize gelen ses kayıtlarına göre şu andaki veliaht prensin en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi."

'FIRAT'IN DOĞUSUNU HUZURA KAVUŞTURMAKTA KARARLIYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Irak'ta yaşanan çatışmalı ortama dair de konuştu. "Irak'ı ve Suriye'yi DEAŞ'la mücadele görüntüsü altında yakıp yıkanlar ne kadar suçluysa, onlara bu fırsatı verenler de aynı derecede vebal altındadır. Suriye topraklarının 3'te 1'ini işgal altında tutan terör örgütü, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin desteğiyle her türlü hıyaneti gerçekleştiriyor" diyen Erdoğan, devamında şunları kaydetti:

"Biz bu terör örgütüyle çok etkili şekilde mücadele ediyoruz. Aslında tüm İslam dünyasının bu örgütle mücadele etmesi gerekiyor. Bizim böyle bir terör örgütüne izin vermemiz düşünülemez. Daha önce Cerablus'ta, Afrin'de, İdlib'de yaptığımız gibi Fırat'ın doğusundaki bölgeleri huzura kavuşturmaya kararlıyız. Nitekim dün akşam Irak'ta operasyonumuzu yaptık. Sincar'da ve Mahmur'un eteklerinde atılan adımlara karşı operasyonumuzu yaptık. Gerisi gelecektir. Oradan tehdit varsa, cevabı verilecek.

Erdoğan, ABD'ye yönelik olarak da birtakım uyarılarda bulundu. "Bizden yeni bir plan istiyorlar. 'Cambaza bak cambaza' oyunu haline getirdikleri Münbiç hikayesiyle bizim dikkatimizi dağıtmaya, kararlılığımızı bozmaya çalışıyorlar. Münbiç Arapların yaşadığı bir bölgedir" diyen Erdoğan, ABD'ye atıfla "Ama terör örgütlerine vermiş durumdalar. Şimdi de diyoruz ki, temizlediniz temizlediniz, çıkarmadığınız takdir de Münbiç'e de gireceğiz. Türkiye Fırat'ın doğusundaki terör batağına müdahalede yeterince zaman kaybetmiştir" diye konuştu.

'DEAŞ terör örgütüyle çok etkili şekilde mücadele ediyoruz'

"Irak'ı ve Suriye'yi DEAŞ'la mücadele görüntüsü altında yakıp yıkanlar ne kadar suçluysa, onlara bu fırsatı verenler de aynı derecede vebal altındadır. Suriye topraklarının 3'te 1'ini işgal altında tutan terör örgütü ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin desteğiyle her türlü hıyaneti gerçekleştiriyor. Biz bu terör örgütüyle çok etkili şekilde mücadele ediyoruz. Aslında tüm İslam dünyasının bu örgütle mücadele etmesi gerekiyor. Bizim böyle bir terör örgütüne izin vermemiz düşünülemez. Daha önce Cerablus'ta, Afrin'de, İdlib'de yaptığımız gibi Fırat'ın doğusundaki bölgeleri huzura kavuşturmaya kararlıyız. Nitekim dün akşam Irak'ta operasyonumuzu yaptık. Sincar'da ve Mahmur'un eteklerinde atılan adımlara karşı operasyonumuzu yaptık. Gerisi gelecektir. Oradan tehdit varsa, cevabı verilecek."

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Erdoğan, ABD, Suriye, terör, Suudi Arabistan
Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    750 milyon kişi bulunduğu ülkeden memnun değil

    ABD: Myanmar'daki Müslümanlar soykırım yaşadı

    Bakan Turhan: Tren kazası sinyalizasyon hatasından olmadı

    Veliaht Prens imajını düzeltmek için İsrail ile anlaşacak iddiası

    The Economist: Erdoğan yeni düşmanlar oluşturmak zorunda

    Musevi kökenli Müslüman yazar: İslam hayatın her yerinde olmalı

    Erdoğan'dan Münbiç'e operasyon sinyali

    Muhsin Yazıcıoğlu davasında dosyaları birleştirme kararı

    Terör suçundan hüküm giyenler basın kartı alamayacak

    Soylu: 2018'de 21 bin 600 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

    AB: Brexit anlaşması yeniden müzakereye açık değil

    'Yemen'de utanç verici savaşı bitirin'

    BOTAŞ'tan gaz santrallerine indirimli doğal gaz

    Seçim takvimi belli oldu

    AB'den İngiltere'ye: Ne istediklerini söylemeliler

    219 muvazzaf askere gözaltı kararı

    Strazburg'daki silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi

    Ezan susarsa hürriyet biter

    Fenerbahçe, gruptaki son maçında mağlup oldu
    📷

    Dağların ihtişamı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı Reformu Stratejisi
    Genel

    219 muvazzaf askere gözaltı kararı
    Genel

    Hz. Ali (ra) sadece suçluların cezalandırılmasını istedi
    Süleyman KÖSMENE

    İman kerametine kimler ulaşmıştır?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ezan susarsa hürriyet biter
    📷
    Genel

    Dağların ihtişamı
    Risale-i Nur'dan

    En mühim silâhımız istiğfar ve Allah’a iltica
    Genel

    Yine ihmal yine facia
    Genel

    Fenerbahçe, gruptaki son maçında mağlup oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.