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31 AĞUSTOS 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Erdoğan'dan operasyon sinyali

31 Ağustos 2017, Perşembe 10:06
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Suriye ve Irak’ta terör örgütlerine karşı operasyon sinyali vererek, “Müttefiklerimizle yaşadığımız sorunlara rağmen planlarımızda, operasyonlarımızda herhangi bir gerileme yoktur. Bölgedeki gelişmelerle ilgili tüm seçenekler her an önümüzdedir. Şunu bilecekler ki Fırat Kalkanı’nda ne yaptıysak bundan sonraki süreçte de aynı şekilde bizler bu görevi ifa etmenin hazırlığı içindeyiz” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Beştepe’de resepsiyon veren Erdoğan, konuşmasında şu mesajları verdi:

“Türk milleti istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda sadece askerleriyle değil erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla tüm fertleriyle birer cesaret ve kahramanlık abidesidir. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Bunun için ne terör örgütleri ne de bunları üzerimize salan güçler hain emellerine asla ulaşamayacaklardır. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz ifadesiyle ‘bağımsızlık bizim milletimizin karakteridir.’ Ülkemizi işgale kalkışanlar için söylenmiş ‘ya istiklal ya ölüm’ parolası aslında özgürce yaşama irademizin beyanıdır. Bugün de aynı anlayışla sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadele veriyoruz. Karşımızdaki karanlık güçlerin kural ve ahlak tanımaz saldırıları karşısında biz değerlerimizden taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Suriye’deki Irak’taki kardeşlerimize yüreğimizi açtığımız gibi Arakan’da zulüm gören mazlumları da yalnız bırakamayız. Gerektiğinde yüreğimiz bileğimizde, gerektiğinde gönlümüz ve sözümüzle mücadele etmesini biliriz. Bölgemizde ve tüm dünyada zulmü tamamen sona erdirene huzuru ve refahı tesis edene kadar mücadelemiz sürecektir. 

SEÇENEKLER HER AN ÖNÜMÜZDE

Türkiye’nin tamamen kendi kararıyla başlattığı Kıbrıs çıkarması sırasında yaşadığı hadiseler kendi savunma sanayini kurmadan bağımsızlığını korumasının mümkün olmadığını tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. Bugün Türkiye hem terörle mücadele hem sınır ötesi operasyonlarını başarıyla yürütüyorsa bunda savunma sanayinde son 15 yılda attığımız adımların çok büyük payı vardır. Maruz kaldığımız örtülü ambargolara, ülkemize ve ordumuza FETÖ eliyle vurulan darbeye, müttefiklerimizle yaşadığımız sorunlara rağmen planlarımızda, projelerimizde, operasyonlarımızda herhangi bir gerileme yoktur. Suriye ve Irak’ta milletimizin ve kardeşlerimizin geleceğini ilgilendiren hiçbir konuda geri adım atmayacağız. Bölgedeki gelişmelerle ilgili tüm seçenekler her an önümüzdedir. Terör örgütleri kullanılarak oynanan oyunların asıl yüzünü görüyoruz ve dayatmaları kabul etmiyoruz. 

HER TEDBİRİ ALDIK, HAZIRIZ

Türkiye’yi terör örgütleri üzerinden köşeye sıkıştırmak isteyenler bir süre sonra ellerindeki bu pimi çekilmiş bombalarla baş başa kalacaklardır. DEAŞ işte buyurun şu anda ne yazık ki müttefikimizin silahları DEAŞ’ın elinden çıkıyor. Bu nasıl ittifak, bu nasıl NATO’da beraber olmak? Bumerang gibi bunlar dönüp zamanı gelecek onları da vuracak. Bilginin, paranın, teknolojinin, mal ve hizmetlerin küreselleştiği dünyada terörü Ortadoğu coğrafyasına hapsedebileceklerini sananlar yanıldıklarını göreceklerdir. Bu sözlerimiz bir temenni veya tehdit değil, objektif bir durum tespitidir. Zira bu bölgede biz yaşıyoruz onlar değil. 911 kilometre Suriye sınırı, 394 kilometre Irak sınırında biz yaşıyoruz onlar değil. Dolayısıyla her an bir tehdit olacaksa bize olacaktır, onlara değil. Dolayısıyla biz de buna göre her türlü tedbirimizi aldık, hazır durumdayız ve şunu bilecekler ki Fırat Kalkanı’nda ne yaptıysak bundan sonraki süreçte de aynı şekilde bizler bu görevi ifa etmenin hazırlığı içindeyiz.”

Hürriyet

Etiketler: Erdoğan
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