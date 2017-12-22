Erdoğan'dan Putin'e 'teşekkür' telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin'e, gerek BM Güvenlik Konseyi’nde gerek BM Genel Kurulu’nda Kudüs konusunda sunulan karar tasarılarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesinde, BM Genel Kurulu’nda dün alınan kararla, ABD’nin Kudüs konusundaki beyanının gayri hukukiliğinin ortaya konulmasının memnuniyet verici olduğu vurgulandı. AA

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