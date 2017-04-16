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17 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Erdoğan'dan referandumun ardından açıklama

16 Nisan 2017, Pazar 22:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonuçlarına ilişkin, "Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir kez daha çok çok müstesna farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş hür iradesiyle anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir. Resmi olmayan sonuçlar yaklaşık 25 milyon evet oyu ile ve 1 milyon 300 bin fark ile anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir" dedi.

Erdoğan, "Resmi olmayan sonuçlar yaklaşık 25 milyon evet oyu ile ve 1 milyon 300 bin fark ile anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir. Oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her ferdine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye demokrasisine, milletin tercihlerine sandığına sahip çıktığı sürece önümüze çıkan her türlü sorunu Allah'ın izniyle aşacak güçte ve kabiliyettedir. Bunun son örneğini 15 Temmuz darbe girişiminde açıkça gördük. 16 Nisan halk oylaması milletimizin geleceğine sahip çıktığını önemli bir göstergesidir" diye konuştu.

DHA

Etiketler: erdoğan, referandum
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