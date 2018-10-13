Erdoğan'dan Trump'ın Brunson teşekkürüne cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Başkan Trump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere, terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür." ifadesini kullandı. Sayın Başkan @realDonaldTrump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 13 Ekim 2018 Okumak için tıklayınız: Trump, Brunson için Erdoğan'a teşekkür etti! AA

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