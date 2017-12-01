Erdoğan'dan ve yakınlarından Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iddialarda adı geçen yakınları, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat istemiyle dava açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürü Osman Ketenci ve iş adamı Mustafa Gündoğan'ın avukatları tarafından hazırlanan dilekçe, İstanbul Anadolu nöbetçi asliye hukuk mahkemesine sunuldu. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım'da partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, Erdoğan ve adı geçenleri hedef alan, küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar isnat ederek ağır hakaretlerde bulunarak, müvekkillerin toplumun kin ve nefret duygularına maruz bırakılmasına sebep olduğu kaydedildi. Dilekçede, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat istendi. AA

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