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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Erdoğan'dan ve Yıldırım'dan Malazgirt etkinliklerinde vatandaşlara hitap etti

26 Ağustos 2018, Pazar 19:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Töreni'nde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt, öncesine baktığımızda Mekke, Kudüs demektir; sonrasına baktığımızda Bursa, Edirne, İstanbul, Rumeli, tüm Balkanlar demektir." ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, "Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır, ne sonramız. Biz, Malazgirt'te nasıl bir millet olduğumuzu cümle aleme ilan ettik." dedi.

 

Muş başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından Malazgirt Ovası'na gelenlere selamlarını ileten Erdoğan, geride bırakılan Kurban Bayramı'nı da bir kez daha tebrik ettiğini söyledi. 

Hac farizasını yerine getirenlerin ibadetlerinin kabul olmasını dileyen Erdoğan, bayram sonu dönüş yoluna çıkan sürücülerin trafikte dikkatli olmalarını ve kurallara uymalarını istedi. 

Erdoğan, sabah bulunduğu Ahlat'ın tarihteki önemine dikkati çekerek, buradaki Selçuklu Meydan Kabristanı'nda dua ettiklerini anlattı.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında, şu anda resmi rakamlara göre 75 bin kişinin bir arada olduğunu bildiren Erdoğan, alanın daha da iyi olması için çalışmaların süreceğini söyledi.

Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi için otağın, 24 Ağustos 1071'de Ahlat'ta kurulduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oradan yolculuk 2 gün buraya ve 26 Ağustos'ta da Malazgirt Zaferi ile ilgili adımlar atıldı. Esasen Ahlat ve Malazgirt yanında Adilcevaz, Erciş, Van, Cavaş ve Tatvan ile bütün bu bölge, yani Van Gölü Havzası tarihimizin bize en kıymetli emanetlerindendir. Türk'ü ile, Kürt'ü ile, Arap'ı ile ve diğer kökenlerden insanlarıyla milletimizin özellikle teşekkülüne neden olan tüm farklı renklerinin, ahenginin, birliğinin, beraberliğinin sembolü olan bu bölgeyi her bakımdan korumalı, gözetmeliyiz. 

***

Yıldırım da vatandaşlara hitap etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Töreni'nde halka hitap etti. 

26 Ağustos'un Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına giden yolda önemli bir tarih olduğunu vurguladı.

Bu zaferin millete yeni bir istikbal kazandırdığına değinen Yıldırım, Osmanlı'nın 7 iklim dört kıtaya hakim bir cihan devletinin kapılarını bu zaferle açtığını anlattı.

"Birliğimizi bozmaya çalışanlar bunu başaramayacak"

Binali Yıldırım, Arif Nihat Asya'nın, "Bir cuma sabahı semaya karşı, Malazgirt'te 54 bin er bestelediler en güzel marşı, Allahuekber Allahuekber" dizelerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"1071'de Malazgirt'te Allahuekber nidalarıyla buluşan bu topraklar, her zaman Kubbet-ül İslam olmuştur. Bu topraklarda hüküm süren milletimiz, bin yıldır dünyaya hakkı ve hakikatı haykırmıştır. Türk milleti, 26 Ağustos 1071'de kazandığı zaferle tarihin seyrini değiştirdi ve hakkı üstün tutmak için İslam'ın kılıcı olduğunu bütün dünyaya gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir medeniyetin varisidir. Bu köklü medeniyeti geliştirerek yaşatmak bizim hepimizin sorumluluğundadır. İnanç, kültür ve tarih birliği taşıdığımız coğrafyamızdaki milyonlarca insanın bizimle beraber olduğunu ve Türkiye'den liderlik beklediğinin şuurundayız. Ümidini, yarınlarını, kaderini bize bağlayan bu topluluklara mahçup olmayacağız, onları hayal kırıklığına uğratmayacağız. Zirve bir medeniyetin sahibi ve mirasçısı bu necip milletimiz, nice badireler, nice zorluklar atlattı. Tarihe nice şanlı sayfalar ekledik, üç kıtaya yedi denize adaletle hükmetmiş bir cihan devletinin takipçileri olarak biz tek milletiz, etle kemik gibi etle tırnak gibi biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz. Bizim hamurumuz beraber karılmıştır. Bizim birliğimizi bozmaya çalışanlar şunu bilsin ki özümüz o kadar sağlamdır ki asla bunu başaramayacaklar." 

AA

Etiketler: erdoğan, yıldırım, malazgirt
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