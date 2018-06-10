Erdoğan Demirören'in cenaze namazı Fatih Camisi'nde kılındı

Tedavi gördüğü hastanede 8 Haziran'da 80 yaşında vefat eden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlandı.

Sabah saatlerinde Şişhane'deki holding binasında gerçekleştirilen programın ardından Demirören için Fatih Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Camiye cenaze aracıyla getirilen Demirören'in naaşı oğulları ve sevenleri tarafından musallaya taşındı.

Demirören'in tabutunun üzerine, 2. Mahmut dönemindeki Kabe kapısı örtüsü serildi. Demirören'in tabutunun yanına eşi, çocukları ve ailesinin adlarının yazdığı çiçekler konuldu. Demirören'in torunları Cemal, Murat, Erdoğan ve Kaan dedelerinin tabutu başında bekledi.

Taziye çadırı kuruldu

Cami avlusunda kurulan çadırda, Demirören'in eşi Tülin Demirören, çocukları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören ve Meltem Demirören Oktay ile aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

Cami avlusunda erken saatlerden itibaren bir araya gelen kalabalık, taziye çadırının önünde uzun kuyruk oluşturdu. Sanat, siyaset, spor, medya ve iş dünyasından çok sayıda kişi Demirören'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Başbakan Yıldırım: Ülkemiz için çok şey yaptı

Cenaze törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin büyük bir sanayiciyi, saygın bir iş adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Ömrünü; memleketin sanayisi, çalışanın alın teri için, ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemiz için çok şey yaptı. Birçok sanayi tesisi ile Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağladı. Binlerce insanın evine ekmek, aş götürmesini sağladı. Söyleyecek tek şey iyi bir insandı. Biz kendisini iyi biliriz. Allah rahmetiyle muamele etsin, mekanı cennet olsun.

Mübarek günlerde hakkın rahmetine kavuştu. Ölüm bir gerçek, hepimiz bir gün bu günü yaşayacağız. Allah o günde yardımcımız olsun, imandan, kitaptan ayırmasın diyorum. ​Cumhurbaşkanı Erdoğan aileyi hemen aradı görüştü. Bugün kendisi katılamıyor, ben hem kendi adıma hem de cumhurbaşkanı adına cenazeye katılıyorum."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: Türk enerji camiasına öncülük etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Türkiye'nin önemli bir iş adamını kaybettiğini belirterek, "Enerji sektöründe de kendisinin çok önemli yatırımları vardı. Yerli bir grup olarak önemli yatırımları ile Türk enerji camiasına öncülük etti. Bu vesile ile de camiamızın, sektörümüzün derin üzüntüsünü buradan bugün ifade etmek istiyorum. İnşallah bu ve benzeri firmaların, yerli grupların, Türk sanayimize, ülkemizin ekonomisine inanan firmaların sayısının artması temennisi ile tekrardan başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Çok kıymetli bir değerimizi kaybettik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Çok kıymetli bir değerimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mübarek günde defnediliyor. Bu ülkeye büyük hizmetleri var. İş adamı olarak elbette Türkiye'ye büyük katkısı oldu. Aynı zamanda hayırsever bir iş adamıydı. Diğer taraftan benim de ağabeyimdi. O bana 'kardeşim' derdi. Ben ona 'ağabey' derdim. Şahsi dostluğumuz vardı. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, Demirören'in desteklerine şahit olduğunu vurgulayarak, "Çocukluğumuzda Vefa Stadı'nda amatör küme maçlarını takip ederken hep 'Erdoğan Bey bize yardım etti. Kulübümüze destek oldu, şu desteği yaptı, bu desteği yaptı.' diye söylerlerdi. Ben de o yıllarda genç bir sporcuyken ve yöneticiyken hep bunlara şahit oldum." ifadelerini kullandı.

Cenazeye yoğun katılım

Öğle namazı vaktinde düzenlenen törene, Demirören ailesinin ve sevenlerinin yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, eski Başbakan Tansu Çiller, BBP Başkanı Mustafa Destici, iş adamları Ali Sabancı, Yılmaz Ulusoy, Faruk Süren, Ali Ağaoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray Eski Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Klübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, sanatçılardan Orhan Gencebay, Mustafa Ceceli'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Cenaze namazını kıldıran İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, törene katılanlardan Demirören için helallik istedi.

Törenin ardından, Demirören'in tabutunu, Başbakan Binali Yıldırım, oğulları ile sevenleri cenaze aracına kadar taşıdı. Demirören, Zincirlikuyu Mezarlığında aile kabristanına defnedilecek.