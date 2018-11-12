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12 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Erdoğan: Eğer adalet yoksa devlet yoktur

12 Kasım 2018, Pazartesi 15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim herhangi bir grubun veya ekibin değil sadece ve sadece devletinin, milletinin emrinde, kanunların gösterdiği istikamette görev yapacak hakimlere, savcılara, adliye personellerimize ihtiyacımız vardır." dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla gerçekleştirilen adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet savcılarının kura töreninde konuşmalar öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Mesajında, meslek öncesi eğitim süreçlerini tamamlayıp mesleğe kabullerine karar verilen adli ve idari yargı hakimleriyle cumhuriyet savcılarına görev yerlerinde başarılar dileyen Erdoğan, yeni hakim ve savcıların Türkiye'ye ve millete hayırlı hizmetler vermesini temenni etti.

Adalet sarayları ve duruşma salonlarının üzerinde yazan "Adalet mülkün temelidir" sözünün sıradan bir söz olmadığını, çok derin anlamlara sahip bir mesaj olduğunu ifade eden Erdoğan, "Eğer adalet yoksa devlet yoktur, devlet yoksa milletin istiklali ve istikbali yoktur. Özgürlüğü olmayan bir halkın yok olup gitmesi mukadderdir. Sizler işte böylesine hayati bir görevi ifa etmek üzere yola çıkıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda adalet teşkilatı üzerinden istiklaline ve istikbaline yönelik çok ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Milli iradenin dirayeti siyasi iradenin kararlılığı ve adalet teşkilatımızın güçlü duruşu sayesinde bu tehditlerin üstesinden gelmeyi başardık. Yaşadığımız acı hadiseler bize diğer kurumlarımız gibi yargının içinde de kesinlikle kamplaşmalara, hizipleşmelere, bilhassa da yasa dışı örgütlenmelere kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini göstermiştir. Bizim herhangi bir grubun veya ekibin değil sadece ve sadece devletinin, milletinin emrinde, kanunların gösterdiği istikamette görev yapacak hakimlere, savcılara, adliye personellerimize ihtiyacımız vardır. Kura çekerek görev yerlerine gidecek adli ve idari hakimlerimizle cumhuriyet savcılarımızın her birinin işte bu vasıflara sahip olduğuna, vazifelerini bu şuurla yerine getireceklerine inanıyorum."

 

AA

Etiketler: Türkiye, adalet, hakim, savcı, hukuk
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