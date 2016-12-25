Erdoğan, Esad’la görüşecek mi?

Suriye konusunun ele alınacağı Astana’daki zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da başbaşa görüşme yapacakları açıklandı. Bu zirve de Esad’la Erdoğan görüşmesinin olup olmayacağı ise merak konusu.

Rusya, Suriye’nin ele alınacağı Astana görüşmelerinin Ocak ayında başlayacağını duyurdu. Astana’daki zirvede tarafların Dışişleri Bakanları ve diplomatik heyetler görüşerek Suriye’de çözüm planı üzerinde çalışacak. Kesin tarihi henüz belli olmamakla birlikte Ocak ayının ortalarında Astana’daki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da baş başa görüşme yapacakları açıklandı. Ancak zirvenin en büyük sürprizi, Erdoğan’ın son 5 yıldır ‘diktatör’ dediği Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’la görüşeceğinin iddia edilmesi. Erdoğan, Esad ile 2011’den bu yana görüşmüyor.

Suriyeli kaynaklar görüşme gerçekleşecek dedi

Suriye kaynaklarından edinilen bilgilere göre Erdoğan, Putin’le yapacağı görüşmeden hemen önce ya da görüşmenin ardından Esad’la da görüşecek. ABC Gazetesi’nde yer alan habere göre, bu görüşme Erdoğan ile Esad arasında 6 Şubat 2011’de Hatay’da Dostluk Barajı’nın temel atma töreni sırasında yapılan görüşmenin ardından ilk yüz yüze görüşme olacak. Erdoğan, o tarihten sonra Esad’la yüz yüze hiç görüşmemiş, 2011 yılının ortalarına kadar bir kaç kez telefonla görüşmüştü. Ancak Suriye iç savaşın hız kazandığı 2011 yılının ortasından bu yana temas tamamen kopmuştu.

Şam mesafeli

Suriye’nin askerî ve güvenlik bürokrasisinin bu görüşmeye temkinli yaklaştığı ve ‘Erdoğan bu savaştaki suçunu kabul edip özür dilemeden bu görüşmenin yapılmaması daha doğru olurdu’ yaklaşımının hakim olduğu biliniyor.