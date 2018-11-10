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10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Erdoğan: Hakkari'de patlamada 4 evladımız şehit oldu

10 Kasım 2018, Cumartesi 11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakkari’de mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle şu an itibarıyla 4 evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var. Allah'tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü gençler, tek parti dönemini ancak tarih kitaplarından, o da varsa, gazete, dergi arşivlerinden öğrenme imkanına sahiptir. Çünkü bize yalan söyleyen bir tarih anlatıldı, öğretildi." dedi.

Erdoğan, "Türk milleti, darbelere, cuntalara, vesayet güçlerinin türlü oyunlarına rağmen hep iradesine sahip çıkmış, sözün de kararın da kendisine ait olduğunu ortaya koymuştur." diye konuştu.

"Ülkemizde belirli bir kesim tek parti devrinden çok partili hayata, dönemin CHP yöneticilerinin iradesiyle geçtiğimizi iddia eder. Oysa ki bu değişim iradi değil mecburi bir değişimdir." ifadesini kullanan Erdoğan, "Bugün hala tek parti dönemiyle sembolleşmiş zulümlerden Türkçe ezanın savunulabilmesi, milletin değerlerine yönelik husumetin işaretidir." dedi.

Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu

Hakkari’de mühimmat depomuzdaki patlamaya ilişkin Erdoğan, "Şu an itibarıyla 4 evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var. Allah'tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz." dedi.

Erdoğan, "Görünürde Kandil'deki PKK'yı terör örgütü ilan edip ödül koyanların arka planda aynı teröristlerle nasıl iş tuttuklarını çok iyi biliyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Irak'taki terör yuvalarını birer birer dağıtarak Kandil'i de Sincar'ı da teröristlerin başına yıkma yolunda ilerliyoruz." dedi.

AA

Etiketler: Hakkari, patlama
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